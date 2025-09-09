poruka iz seula

Anušić u Koreji: U polariziranom svijetu treba osnaživati partnerstva

I.Ba./Hina

09.09.2025 u 13:36

Ministar obrane RH Ivan Anušić u Seulu, Republika Koreja
Ministar obrane RH Ivan Anušić u Seulu, Republika Koreja Izvor: Licencirane fotografije / Autor: F.Klen/MORH
Bionic
Reading

Ministar obrane Ivan Anušić rekao je na Seulskom obrambenom dijalogu (SDD), multilatlarnoj platformi koja predstavlja priliku za učvršćivanje suradnje između dvije zemlje na vojnom području, da u današnjem "sve više polariziranom svijetu" zemlje koje dijele iste sigurnosne ciljeve "trebaju osnaživati svoja partnerstva", priopćio je u utorak MORH

SDD je najviše rangirana multilateralna platforma za sigurnosni dijalog u regiji, organizator je Ministarstvo nacionalne obrane Republike Koreje, a cilj Seulskog obrambenog dijaloga je poboljšanje sigurnosnog okruženja.

U sklopu Seulskog obrambenog dijaloga, ministar Anušić je sudjelovao na panelu "Ublažavanje geopolitičkih rivalstava i vraćanje strateške stabilnosti" zajedno s ministrom obrane Filipina Gilbertom Teodorom i predsjedavajućim Vojnog odbora NATO-a admiralom Giuseppeom Cavom Dragoneom.

Anušić, koji od 8. do 11 rujna boravi u službenom posjetu Republici Koreji, na panelu se založio za osnaživanje odnosa između Hrvatske i Koreje kao dviju "predvodnica stabilnosti u svojim okruženjima" i posebno istaknuo da i manje i srednje velike zemlje, a ne samo najveći igrači, "igraju svoje ključne uloge u pridonošenju miru i sigurnosti".

vezane vijesti

"U sve više polariziranom svijetu sa sve izraženijim geopolitičkim i sigurnosnim izazovima, što je Europa posebno iskusila od ruske agresije na Ukrajinu, zemlje koje dijele iste ciljeve u smislu sigurnosti i stabilnosti trebaju osnaživati svoja partnerstva. Svijet nije podijeljen samo na najveće igrače i najveće centre moći. I države koje spadaju u red umjereno velikih, odnosno srednjih ili manjih zemalja igraju svoje ključne uloge u pridonošenju miru i sigurnosti", rekao je Anušić na panelu.

Pritom je istaknuo Republiku Koreju kao predvodnika stabilnosti u Indo-pacifičkoj regiji i Hrvatsku kao važan čimbenik stabilnosti u jugoistočnoj Europi.

"Želimo novi snažniji zamah i suradnju u odnosima Hrvatske i Republike Koreje", poručio je ministar Anušić.

Poseban prostor suradnje, nastavio je, vidi između korejskih i hrvatskih obrambenih tvrtki kao i u mogućnosti suradnje hrvatske vojne industrije s oružanim snagama Republike Koreje.

Kao pozitivan primjer takve suradnje Anušić je naveo hrvatsku tvrtku DOK-ING, vodeću na području razminiranja, koja već izvozi svoje sustave u Republiku Koreju, a tijekom SDD-a potpisat će i sporazum o suradnji s jednom korejskom vojnom tvrtkom.

"Razvoj vojne industrije izravni je i gospodarski razvoj", rekao je Anušić posebno napomenuvši kako je Hrvatska kroz svoje iskustvo Domovinskog rata jako dobro naučila da je ulaganje u obranu i obrambene kapacitete, zapravo, ulaganje u mir.

Anušić je također rekao da Hrvatska podržava angažman i blisko partnerstvo Republike Koreje s NATO-om i EU-om jer ono omogućuje zajednički odgovor euroatlantskih i Indo-pacifičkih partnera na današnje izazove.

Na marginama Seulskog obrambenog dijaloga, ministar Anušić održat će bilateralne sastanke s ministrom nacionalne obrane Republike Koreje Ahnuom Gyu-backom, ministrom obrane Filipina Gilbertom Teodorom te zamjenikom ministra nacionalne obrane Republike Turske Suayem Alpayem.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
vremenska prognoza

vremenska prognoza

DHMZ objavio upozorenje: Stiže nevrijeme, evo gdje će biti najgore
ČUDNE OKOLNOSTI

ČUDNE OKOLNOSTI

Ruski dužnosnik pronađen obezglavljen ispod mosta: Njegova smrt jako je misteriozna
sve zbog expo-a

sve zbog expo-a

Slavni holivudski glumac stigao u Beograd, ovako je izgledao njegov susret s Vučićem

najpopularnije

Još vijesti