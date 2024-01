Anušić otkrio novost za buduće vojnike: Prilagođavamo se modernim trendovima

“Hrvatska je do sada uputila vojnu pomoć Ukrajini u vrijednosti 181 milijun eura i nastavljamo dalje slati pomoć koliko je to u našim mogućnostima”, rekao je Anušić koji je sudjelovao na neformalnom sastanku ministara obrane država članica EU-a.

Visoki predstavnik EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku Josep Borrell, koji je predsjedao sastankom, izjavio je da će Europska unija do ožujka isporučiti oko polovice obećanih topničkih granata Ukrajini.

Države članice su u ožujku prošle godine obećale da će u sljedećih godinu dana isporučiti Ukrajini milijun komada topničkog streljiva.

Do sada je isporučeno samo 330 tisuća, a do kraja ožujka moglo bi biti dodatno isporučeno njih 200 tisuća. Borrell je također rekao da je Europska unija do sada obučila 40 tisuća ukrajinskih vojnika i da do kraja ove godine namjerava obučiti još njih 20 tisuća.