Anušić o tome ima li smjena Tramišak veze s Gabrijelom Žalac i tvrtkom Omega software: Ne znam, stvarno ne znam

Nakon sjednice Predsjedništava HDZ-a potpredsjednik stranke Ivan Anušić koji se javno usprotivio smjeni ministrice Nataše Tramišak potvrdio je da je njena smjena bila tema i na sjednici.

'Razgovarali smo o okolnostima odluke i, kao što je rekao novinarima, izgubio je u nju povjerenje. Zašto, ne znam. To mora premijer reći', kazao je Anušić za RTL Danas.

Nije direktno htio odgovoriti je li u stranci rekao prave razloge, ali je potvrdio da je predsjedništvo skoro jednoglasno usvojilo odluku o njenoj smjeni, a da je klub koalicijskih partnera to je potvrdio. "To je gotova stvar. Idemo dalje raditi", rekao je.

Na pitanje, ima li to veze s Gabrijelom Žalac i tvrtkom Omega software, odgovorio je: 'Ne znam, stvarno ne znam. To je slučaj na pravosuđu, podignuta je optužnica. Hoće li imati sudski epilog i je li to povezano s tim, pretpostavljam da nije. Tu informaciju, vjerujete, nema puno ljudi, ako se radi o istražnim radnjama, ako nisu za javnost, a možda nisu niti poznati svima koji bi onda mogli odgovoriti na pitanje.'