Puhovski: Oporba griješi, obnovi ne treba inženjer nego gonič robova

Politički analitičar, profesor filozofije Žarko Puhovski komentirao je u Newsroomu N1 televizije aktualne teme. Govoreći o tome vodi li Andrej Plenković HDZ autokratski, profesor kaže: 'Sigurno. Pitanje je može li se HDZ voditi drugačije. Ne želim biti zloban, ali pogledajte. Jadranka Kosor je pokušala drugačije i nije sjajno završilo. Ta stranka je navikla na autoritet i taj autoritet ovisi o uspjehu. To je ono što je Ivan Anušić rekao, nećemo mi svog premijera mijenjati, to je političko samoubojstvo'

'Problem je što je smjena Nataše Tramišak ispala kao nekad islamski razvod: Idi, idi i to je to, gotovo. Demokratski nedostatak ove odluke je da je HDZ odustao od Sabora. Svog glavnog govornika su izvukli jer ga trebaju, ali oni nemaju drugog čovjeka koji može biti na razini Bačića. On je, ako ništa drugo, odgovarao na pitanja. Sad će HDZ raditi ono što je Pleković napravio s ministricom', rekao je Puhovski za N1.

Što se tiče mogućnosti da Dražen Bošnjaković zauzeme mjesto šefa Kluba zastupnika HDZ-a u Saboru umjesto Bačića kaže: 'On je stranački veteran, bio je bolestan, nema energije. Nije to samo da se javno govori, nego da se pregovara. Tamo treba sedam, osam sati razgovarati s ljudima, to je Bačić radio na jedan način koji nije nepristojan, s njim se dalo razgovarati.'