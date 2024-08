Anušić o Milanovićevim letovima: Sat letenja Black Hawkom košta 8 ili 9 tisuća eura

'Broj letova i mjesta gdje je letio predsjednik Milanović ja ne znam, nemam evidenciju, nitko iz mog kabineta nema evidenciju. VSOA neka istraži sve što treba istražiti. Preko deseta adresa u MORH-u, ali ne i preko ministra, mora proći odobrenje zahtjeva predsjednika da koristi resurse MORH-a', rekao je Anušić u izjavi medijima na Hrvatskom vojnom učilištu Franjo Tuđman.

Ministar je time odgovorio na pitanje o letovima vojnim helikopterom predsjednika države, nakon što je tjednik Nacional objavio članak prema kojem je Milanović pozvao Vojno sigurnosnu-obavještajnu agenciju da provjeri tko pušta medijima informacije o njegovim letovima i, kako tvrdi, time ugrožavana njegovu sigurnost.

'Do 2020.godine to nisu bili klasificirani podaci, njegov je zahtjev bio vidljiv i javan te dolazio ministru na stol na potpis. On to mijenja u rujnu iste godine, kada su ga novinari pitali zašto koristi brod ratne mornarice i s njim putuje u Albaniju na šest dana', kazao je Anušić.

Ministar obrane složio se s premijerom Andrejom Plenkovićem u njegov ocjeni da predsjednik Milanović previše koristi resurse Oružanih snaga za svoj prijevoz.

'Pogledajte koliko su premijer i predsjednik Sabora koristili resurse MORH-a za svoj prijevoz. Sve što se događa na trošak Oružanih snaga, ja kao ministar želim to znati jer ja odgovaram za provedbu proračuna. Sat letenja Black Hawkom košta 8 ili 9 tisuća eura', napomenuo je.

Na pitanje o predstojećim unutarstranačkim izborima u Domovinskom pokretu, Anušić je odgovorio da rezultati tih izbora, kakvi god bili, neće dovesti u pitanje stabilnost vladajuće koalicije.