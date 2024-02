Sve izvjesnije uvođenje vojnog roka, Anušić objasnio tko će ga služiti: Nije smisao samo odlazak u rat

“Uskoro ćemo imati tri prijedloga koji će razrađivati tri scenarija, tj. tri moguća načina dužine vojnog roka . Idući tjedan bi to trebali imati. Dostavit ću to premijeru (Plenkoviću) i predsjedniku (Milanoviću) na uvid te s premijerom dogovarati daljnje korake, kako, na koji način i od kada provoditi vojni rok", rekao je ministar.

S time će se izaći u javnost nakon što bude usuglašena politička odluka, naglasio je ministar obrane Anušić.

U slučaju velike ugroze, agresije svi muškarci od 18 do određenih godina su vojni obveznici

U ovom trenutku nije htio "licitirati" s mjesecima, no iz njegove perspektive i iskustva tri mjeseca su dovoljna da se usvoje vojne vještine.

"Nevjerojatno je da javnost više zanima koliko će to trajati nego sadržaj te obuke, a to nije smisao. Nije smisao koliko će obuka trajati, koliko će trajati vojni rok, nego koliko će on biti učinkovit i efektivan", izjavio je novinarima Anušić.