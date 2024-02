Anušić otkrio što će biti s vojnim rokom, ali i kada bi mogli biti izbori

'On je spomenuo poznanstva s Josipom Rimac . Ne može se reći da nije govorio istinu. Po meni nema potrebe javnosti govoriti o detaljima nekih odnosa koji nemaju veze s profesionalnim odnosom. U ovom trenutku mislim da to koliko su puta razgovarali potpuno nebitno jer se u tim porukama ne nalazi ništa što bi moglo biti problematično za obavljanje dužnosti glavnog državnog odvjetnika. Ista stvar je s vožnjom automobilom s Mamićem'.

Biste li vi sjeli u auto s čovjekom koji je izašao iz istražnog zatvora?

'Ne bih, jer ne bih imao razloga sjedati s Mamićem. Bio bih oprezniji ili pametniji, ali u takvoj situaciji nisam bio mada poznajem puno ljudi koji su ne samo izašli iz istražnog zatvora nego i odslužili zatvorske kazne, ali to ne mora značiti da sam u bilo kakvoj podjeli odgovornosti s tim ljudima za ono što su učinili'.

Anušić kaže kako se s Josipom Rimac nije dopisivao, ali su se čuli 'par puta telefonom dok je bila državna tajnica'. Kaže kako ju poznaje sa stranačkih događanja.

'Nema straha da bi neke naše poruke mogle izaći u javnosti', rekao je Anušić.

Osvrčući se na žestoke reakcije predsjednika na imenovanje glavnog državnog odvjetnika u kojemu je predsjednik premijera nazvao 'diktatorom i teroristom, a Turudića kriminalnom vucibatinom', Anušić kaže:

'Mislim da su riječi koje su izgovorene preteške i da nisu dobre. Mislim da predsjednik nije u pravu kad na takav način naziva premijera i glavnog državnog odvjetnika. Mislim da moramo u javnom prostoru komunicirati na drugačiji način jer nas gleda 3 milijuna i 800 tisuća Hrvata i koji takvu komunikaciju doživljavaju kao nešto normalno i što bi tako trebalo biti'.

Ivan Turudić kaže da nije siguran da trebamo imati ured europskog tužitelja Kakva je to poruka?

'Ne bih ulazio u razloge zbog kojih je to rekao, ali moramo biti svjesni da je Hrvatska među 18 prvih zemalja koja je potpisala sporazum s Europskim istražiteljskim uredom i jedna od 22 zemlje EU koja taj ured ima. Oni rade svoj posao i brinu o novcima koji su europski i troše se u Hrvatskoj. Ne brine me njegova poruka, on je pravnik i čovjek s profesionalne distance i pozicije govori o tom uredu. Ne bih ulazio u to što je time htio reći, ali u svakom slučaju Hrvatska je potpisala - politika odlučuje da se to potpiše. to je svjesno i namjerno napravljeno'.

Na upit kada ćemo na izbore, Anušić kaže: 'Ove godine svakako, ili proljeće ili do rujna. Ja nekako mislim da bi to mogao biti svibanj, ali nisam ja taj koji odlučuje o datumu. Mislim da će biti izbori u svibnju, barem na neki način bi bilo logički s obzirom na sve što se događa'.

Odgovarajući na pitanje o vojnom roku, ministar obrane kaže kako ga pripremaju.

'Idemo u tri prijedloga koji će već idući tjedan biti gotovi, a pripremaju ih Oružane snage već 15-ak dana i onda ćemo ih izložiti premijeru. Zbog mog iskustva mislim da je tri mjeseca vojnog roka sasvim dovoljno. Bit će tri modela, ali u svakom slučaju nije vojni rok što ćete reći da bude 6 mjeseci, 3 godine… Stvar je u tome imate li operativno, infrastrukturno mogućnosti provesti 3 mjeseca obuke, 6 mjeseci ili mjesec dana. To je vrlo bitno jer kad govorimo o tri mjeseca govorimo o 17 tisuća mladih ljudi koji trebaju po generaciji ući u proces vojne obuke', rekao je Anušić.