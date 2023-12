Anušić o Rafalima, Bradleyima i zašto je podignuta dobna granica odlaska vojnika u mirovinu

'Dobivamo sposobnosti koje se očituju u zadržavanju borbene komponente HRZ-a . Čuvat će naše nebo, čuvati sigurnost Hrvatske i hrvatskog naroda. Moramo biti svjesni da su MiG-ovi koje smo dosad koristili na rubu iskoristivosti i neće više biti operativni. Rafalei su nešto što će to svakako opet vratiti u fazu kakva treba biti, a to je da možemo čuvati svoj zračni prostor', rekao je Anušić gostujući u središnjem Dnevniku HRT-a .

Istaknuo je da bi gubitak borbene komponente HRZ-a bila velika opasnost te dodao da se to nikad ne smije dopustiti.



'To je bila velika opasnost i nikad se ne smije to dozvoliti, niti je Vlada RH to dozvolila. Da smo izgubili sposobnost čuvanja zračnog prostora, sustav, infrastrukturu, pilote i inženjere - jako teško bi bilo da se vrate i da ponovno imamo zračne snage', upozorio je.

Ministar je pojasnio što Hrvatska dobiva nabavom borbenog vozila Bradley. Rekao je da imamo kružnu ekonomiju te da je tendencija da Đuro Đaković postane centar jugoistočne Europe za Bradleye.



'Rekao bih da dobivamo ozbiljnu vojnu mehanizaciju koju će koristiti HV. Napravili smo s Bradleyima kružnu ekonomiju. Bradleyi se dovršavaju u 'Đ.Đ. Specijalnim vozilima', ali ne samo Bradleyi koji su sada stigli, nego je tendencija da Đuro Đaković Specijalna vozila postanu centar jugoistočne Europe upravo za Bradleye', kazao je.



Otkrio je kako su češki vlasnici zadovoljni prijedlogom jer žele širiti posao. Istaknuo je kako su razgovarali s predstavnicima kooperacije.



Ministar obrane je istaknuo i važnost ulganja u ljudske potencijale Oružanih snaga. Kaže kako bez motiviranog vojnika ne možemo imati snažnu vojsku.

Anušić je objasnio zašto je podignuta dobna granica za odlazak iz OSRH. Ustvrdio je kako se time vojnicima omogućava ostvarivanje prava za odlazak u mirovinu.



'Dovoljno je reći da nakon 45. godine vojnika - taj vojnik odlazi na ulicu. On, ako je kasnije došao u OSRh - ne ostvaruje ni ona minimalna prava za ostvarivanje svoje mirovine. Ide na biro ili dalje traži posao. Kada se mladi čovjek odlučuje za vojnu karijeru - razmišlja i o tome'.



Kako kaže, ovom odlukom je omogućeno da oni koji izlaze iz OSRH, odlaze u mirovinu, a ne na Zavod za zapošljavanje.