Anušić: Milanović je naredio Kundidu da u 12.30 mora biti u njegovom uredu

'On je profesionalac, on je čovjek iz struke, možemo tako doslovno nazvati. On je trebao objektivno objasniti hrvatskoj javnosti zašto i gdje se šalju dva časnika za logistiku u Wiesbaden. Ali je pokazao kičmu, za razliku od nekih drugih načelnika glavnog stožera i rekao je da će reći ono što je i kako je', kazao je Anušić.

'Kada je to saznao predsjednik Milanović, onda mu je onemogućio dolazak izdajući mu naredbu da u 12.30 mora biti kod njega u uredu.'

Odgovarajući na pitanje što bi hrvatski časnici trebali raditi, ako odu u Wiesbaden te postoji li ikakva mogućnost da odu u Ukrajinu, Anušić je kazao: 'Ne postoji mogućnost da ih se iz Njemačke prebaci u Austriju ili Švicarsku, koje nisu članice NATO-a, a kamoli u Ukrajinu. Postoji jedna odluka, koja se zove nacionalno ograničenje, koje brani svakom našem vojniku odlazak i prelazak granice van odluke koja je donešena, a u ovom slučaju je to Wiesbaden, ako to ne potvrdi Hrvatski sabor, predsjednik, premijer ili većina', rekao je Anušić.

'Ne dolazi obzir. To je potpuni spin. Ono što je govorio Milanović u početku, da će ti ljudi završiti Ukrajini na ratištu, ne znam ni ja gdje, potpuna je laž i politički spin. I zato je trebao doći i načelnik Glavnog stožera general pukovnik Kundid i iz svoje perspektive reći. Ja pokušavam to objasniti, pokušao je objasniti to i premijer, ali jednostavno se vraćamo na temu da smo mi iz HDZ-a pa mi to sada nešto skrivamo. Evo, gospodin general pukovnik, prvi čovjek Oružanih snaga, objektivno želi to objasniti. Kada dolazi do toga da taj čovjek pokazuje kičmu i kaže ja sam načelnik Glavnog stožera, nisam tvoj poslušnik, e onda ga Milanović zove, tj. prijeti mu', rekao je Anušić.