Anušić: 'Izloženi smo hibridnom ratu'

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić za RTL Danas je potvrdio da su lažne dojave o bombama dio hibridnog rata koji se vodi protiv Hrvatske.

'Ovo je hibridni rat, pokušava se prekinuti normalno funkcioniranje normalne države, ali kao što sam rekao policija i službe će sigurno naći rješenje i vrlo brzo će se staviti pod kontrolu. Ali nažalost, izloženi smo hibridnom ratu i vidjeli smo informacije da su serveri u baltičkim zemljama', kazao je ministar obrane.