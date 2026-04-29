dojave o bombama

Anušić: 'Izloženi smo hibridnom ratu'

Bi. S.

29.04.2026 u 19:56

Ivan Anušić Izvor: Pixsell / Autor: Josip Mikacic/PIXSELL
Bionic
Reading

Ministar Anušić kaže kako su lažne dojave o bombama dio hibridnog rata koji se vodi protiv Hrvatske.

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić za RTL Danas je potvrdio da su lažne dojave o bombama dio hibridnog rata koji se vodi protiv Hrvatske.

'Ovo je hibridni rat, pokušava se prekinuti normalno funkcioniranje normalne države, ali kao što sam rekao policija i službe će sigurno naći rješenje i vrlo brzo će se staviti pod kontrolu. Ali nažalost, izloženi smo hibridnom ratu i vidjeli smo informacije da su serveri u baltičkim zemljama', kazao je ministar obrane.

vezane vijesti

Na pitanje imaju li cyber napadi ruski potpis Anušić nije htio nagađati. 'Prerano je i nemam tu informaciju, možemo nagađati, koje su zemlje izložene hibridnom ratovanju i koje su izložene, a koje nisu', kazao je.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ništa od dogovora

ništa od dogovora

Trump odbio ponudu Teherana: Guše se kao prežderana svinja i bit će im još gore
wright u hrvatskoj

wright u hrvatskoj

Američki ministar: Iranci već sad imaju projektile koji mogu pogoditi Dubrovnik
konstruktivan razgovor

konstruktivan razgovor

Magyar nakon razgovora s Von der Leyen: Europski novac uskoro stiže u Mađarsku!

najpopularnije

Još vijesti