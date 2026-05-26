incident u petrovaradinu

Antihrvatski prijeteći grafit osvanuo na rodnoj kući bana Jelačića

I.V./Hina

26.05.2026 u 18:05

Petrovaradin: Rodna kuća bana Josipa Jelačića - lustracija
Petrovaradin: Rodna kuća bana Josipa Jelačića - lustracija Izvor: Pixsell / Autor: Davor Javorovic/PIXSELL
Bionic
Reading

U Petrovaradinu je tijekom noći s nedjelje na ponedjeljak osvanula prijeteća poruka ispisana na rodnoj kući bana Josipa Jelačića, zaštićenom spomeniku kulture i sjedištu Zaklade „Spomen-dom bana Josipa Jelačića“, a slučaj je prijavljen policiji, priopćio je u utorak upravitelj Zaklade Goran Kaurić

Na istočnom zidu kuće, uz glavni ulaz u sjedište Zaklade u Ulici Vladimira Nazora 3, bio je ispisan grafit: „I Zagreb će jedne noći u četničke ruke doći“.

Kaurić je naveo kako je policija obavila očevid i poduzela zakonom propisane radnje te ocijenio da je riječ o „nakaradnom oštećivanju zaštićenog spomenika kulture – nepokretnog kulturnog dobra od velikog značaja“.

Rodna kuća bana Josipa Jelačića dio je prostorno kulturno-povijesne cjeline Petrovaradinske tvrđave s Podgrađem, a hrvatska zajednica u Srbiji smatra je jednim od svojih najvažnijih identitetskih mjesta.

vezane vijesti

„Osim što je sjedište Zaklade, ova kuća od ogromnog povijesnog i identitetskog značaja za hrvatsku zajednicu u Petrovaradinu, Vojvodini i Srbiji, simbol je suradnje Hrvata i Srba, što je prepoznato i odlukom Vlade Republike Srbije da je otkupi i vrati hrvatskoj zajednici“, naveo je Kaurić.

Dodao je kako očekuje da se slični incidenti neće ponavljati te da će počinitelj biti pronađen i kažnjen.

Rodna kuća bana Josipa Jelačića u Petrovaradinu posljednjih je godina više puta u javnosti predstavljana upravo kao simbol poboljšanja odnosa Srbije i hrvatske zajednice u toj zemlji.

Objekt je 2020. godine, nakon višegodišnjeg procesa i uz financijsku potporu države Srbije, predan na upravljanje hrvatskoj zajednici u Srbiji.

Prilikom obnove i otvaranja kuće srbijanski i hrvatski dužnosnici isticali su da ona predstavlja „most između srpskog i hrvatskog naroda“ i simbol suradnje dviju zajednica.

U dostupnim medijskim izvješćima ranijih godina nema zabilježenih sličnih nacionalističkih grafita ili izravnih napada na samu kuću, iako je pitanje njezina otkupa, obnove i namjene povremeno bilo predmet političkih i identitetskih rasprava, prenijeli su ranije regionalni mediji.

Incident dolazi u osjetljivom političkom trenutku hrvatsko-srpskih odnosa, koje posljednjih mjeseci dodatno opterećuju međusobne političke optužbe, a posljednja je bila predsjednice Skupštine Srbije Ane Brnabić da Hrvatska potiče prosvjede u toj zemlji.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
prva reakcija

prva reakcija

MOL izgubio arbitražu protiv Hrvatske, Šušnjar im poslao poruku: 'Vrijeme je...'
VELIKA ANALIZA

VELIKA ANALIZA

Tko stvarno pobjeđuje u ratu dronova? Svjedočanstva ruskih vojnika otkrivaju puno toga
tri crvene linije

tri crvene linije

Teheran poslao jasnu poruku Washingtonu: Od ove tri stvari nećemo odustati

najpopularnije

Još vijesti