Antihrvatski prijeteći grafit osvanuo na rodnoj kući bana Jelačića

Rodna kuća bana Josipa Jelačića dio je prostorno kulturno-povijesne cjeline Petrovaradinske tvrđave s Podgrađem, a hrvatska zajednica u Srbiji smatra je jednim od svojih najvažnijih identitetskih mjesta.

Kaurić je naveo kako je policija obavila očevid i poduzela zakonom propisane radnje te ocijenio da je riječ o „nakaradnom oštećivanju zaštićenog spomenika kulture – nepokretnog kulturnog dobra od velikog značaja“.

Na istočnom zidu kuće, uz glavni ulaz u sjedište Zaklade u Ulici Vladimira Nazora 3, bio je ispisan grafit: „ I Zagreb će jedne noći u četničke ruke doći“.

„Osim što je sjedište Zaklade, ova kuća od ogromnog povijesnog i identitetskog značaja za hrvatsku zajednicu u Petrovaradinu, Vojvodini i Srbiji, simbol je suradnje Hrvata i Srba, što je prepoznato i odlukom Vlade Republike Srbije da je otkupi i vrati hrvatskoj zajednici“, naveo je Kaurić.

Dodao je kako očekuje da se slični incidenti neće ponavljati te da će počinitelj biti pronađen i kažnjen.

Rodna kuća bana Josipa Jelačića u Petrovaradinu posljednjih je godina više puta u javnosti predstavljana upravo kao simbol poboljšanja odnosa Srbije i hrvatske zajednice u toj zemlji.

Objekt je 2020. godine, nakon višegodišnjeg procesa i uz financijsku potporu države Srbije, predan na upravljanje hrvatskoj zajednici u Srbiji.

Prilikom obnove i otvaranja kuće srbijanski i hrvatski dužnosnici isticali su da ona predstavlja „most između srpskog i hrvatskog naroda“ i simbol suradnje dviju zajednica.

U dostupnim medijskim izvješćima ranijih godina nema zabilježenih sličnih nacionalističkih grafita ili izravnih napada na samu kuću, iako je pitanje njezina otkupa, obnove i namjene povremeno bilo predmet političkih i identitetskih rasprava, prenijeli su ranije regionalni mediji.

Incident dolazi u osjetljivom političkom trenutku hrvatsko-srpskih odnosa, koje posljednjih mjeseci dodatno opterećuju međusobne političke optužbe, a posljednja je bila predsjednice Skupštine Srbije Ane Brnabić da Hrvatska potiče prosvjede u toj zemlji.