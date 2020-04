Andrija Mikulić, glavni državni inspektor, otkrio je da je od početka epidemije koronavirusa Državni inspektorat imao više od 1.300 prijava kršenja samoizolacije, a preko 1.200 prijava su obradili. Izdano je više od stotinu prekršajnih naloga, a u gotovo pola slučaja nije bilo elemenata za postupanje. Temeljem prekršajnih naloga naplaćeno je 150.000 kuna i još gotovo 100.000 kuna putem Fine zbog kršenja mjera

'Kad nam policija proslijedi prijavu, s predstavnicima MUP-a dolazimo na adresu gdje osoba boravi, i onda se izdaje ili usmeno rješenje, tj. prekršajni nalog i rješenje o izvršenju. Prekršajni nalog je 8.000 kuna, a ako ga osoba plati u roku od tri dana, onda se smanjuje za dvije trećine. A rješenja o izvršenju, to je iznos prvi put 30.000, drugi put 60.000 i treći put 120.000 kn i on se naplaćuje, tj. skida s računa putem Fine', kazao je Mikulić.

Komentirajući nadzor tržišnih cijena, Mikulić je rekao da su napravili preko 750 nadzora, a još ih je stotinjak u tijeku.

'Imamo devet gospodarskih subjekata gdje postoji osnovana sumnja u povrede odluka i zakone. Utvrdili smo kod 18 gospodarskih objekata prekršajne mjere. Začudilo nas je da su pojedinim artiklima, na primjer brašnu, dječjoj hrani i mesu, marže dizane do 30 posto, sredstvima za dezinfekciju do 200 posto, a rekorder za dizanje marže je kod zaštitnih maski, a išlo je do 594 posto', rekao je glavni državni inspektor.

'Kad se radi o trgovini na malo, onda su tu kazne od 10 do 100 tisuća kuna. Dao sam nalog prema pravnim osobama da se ide sa 100.000 kuna, maksimalnim kaznama. Kad govorimo o veletrgovinama, tu su zabilježene astronomske marže i imamo mogućnost kazne od 30 do 300 tisuća kuna. Isto sam dao nalog da se ide s maksimalnim kaznama, ali postoji i mjera zabrane rada do otklanjanja nepravilnosti. Nekima smo zabranili rad. Kad će više puta prekršiti zakone i odluke Vlade, onda ćemo javno izaći s nazivima tih trgovačkih lanaca i trgovačkih društava. Izdali smo kazni za milijun i 300.000 kuna, a išli smo i sa šest optužnih prijedloga. Zato apeliram na trgovine da se pridržavaju odluka, tj. zakona.'

Premda su neki proizvođači digli cijene, Mikulić kaže da je marže moguće dizati do određenog postotka, no nijedan zakon ne poznaje maržu od 600 posto.