Analitičar: Svaki potez koji vuče Možemo! ide u prilog HDZ-u

"Pregovore se svjesno i vrlo proračunato odugovlači, ali ne čini to Domovinski pokret. Doduše, ne čini to ni HDZ kao stranka. To prvenstveno radi Andrej Plenković koji, po svemu sudeći, ne želi da mu unutarstranački konkurenti uz asistenciju Domovinskog pokreta kroje saborsku većinu, a poslije toga i vladu". kazao je Mijić za RTL Danas.

Komentirajući pak prijedlog Mosta da se promjenom Ustava ograniče mandati manjina i njihov utjecaj na formiranje vladajuće većine, čime bi se spriječila politička trgovina, Mijić kaže da je zajednički nazivnik svih vrlo jasnih poruka koje je Most ovih dana poslao DP-u to da je moguće ispoštovati obećanje biračima da neće s HDZ-om i prije novih izbora donijeti nekoliko zakona koje bi birači nagradili na izborima.