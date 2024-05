Ivana Kekin: Trupković je poveznica između HDZ-a i DP-a, evo i zašto

Kekin kaže da ministrica pojačava dojam i da je govorila da se pomoćnik možda zabunio oko nekih brojki. “Danas vidimo da je on uhićen i da su djelatnici ministarstva bili upleteni, ministrica se ponaša kao da to nema veze s njom i napada one koji su priču otkrili, od novinara za koje je govorila da su maliciozni, do toga da se sam premijer obrušavao na EPPO na što je reagirala i sama Laura Kovesi“, rekla je Kekin za N1.

O Plenkovićevom nabrajanju da je ljevica korumpirana kaže da je to bizarna logika. “Pokušava uvjeriti da su svi korumpirani osim HDZ-a. I Vučić bi nešto mogao naučiti od našeg premijera. To je opasno za demokraciju, to brisanje granica između istine i laži. On nema dokaze, on to radi da bi ta optužbama postala besmislena”, tvrdi Kekin i dodaje da nema nitko ni blizu tko bi mogao biti konkurentan Plenkovićevom HDZ-u po pitanju korupcije.