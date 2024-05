Pusić nudi rješenje: Milanović treba napraviti ono čega se HDZ i SDP boje

Pusić je odgovorila na pitanje ima li premijer Andrej Plenković šanse za poziciju na europskoj razini.

'Šanse ima, on je dugogodišnji premijer jedne države članice, član je Europske pučke stranke. Ako se kandira Ursula von der Leyen, Plenković se neće kandidirati, a ako ona odustane mislim da je to onda moguće, ali ima zabrinjavajuće posljedice za našu domaću situaciju. Naša domaća situacija je puno opasnija nego što se čini. Na dnevnom redu je puno važnija tema, a to je da jedna mala stranka koja je dobila preko devet posto glasova se sada stavlja u poziciju da hrvatskim građanima kroji pravu i diktira politiku. To je Domovinski pokret, stranka koja je sigurnosno i politički opasna i za državu i za građane i koja je pri tome dobila jednoznamenkasti rezultat na izborima, a postavlja se u poziciju određivanja što će se događati', objasnila je Pusić za N1.