Dok Beograd gori, Ana Brnabić je dala jednu od najluđih izjava godine: 'Ljudi uživaju u prazniku demokracije'

Predsjednica Skupštine Srbije poručila je da od studenata nije čula 'ni plan, ni program, ni ideju', dok je okupljanje Vučićevih pristaša u ograđenom dijelu Pionirskog parka nazvala 'praznikom demokracije' i proslavom 'pobjede nad obojenom revolucijom'.

'Nevjerojatno je kakvo je to licemjerje'

'Jesmo li čuli nešto novo o planu? Nismo. Jesmo li čuli za program? Nismo. Za neku ideju? Nismo. Što bi učinili za Srbiju? Ništa nismo čuli. Samo neka sve prođe mirno', rekla je Brnabić.

Zatim je optužila prosvjednike za licemjerje.

'Nevjerojatno mi je kakvo licemjerje i paradoks vidimo na današnjem skupu. Imate ljude koji govore o slobodi medija, a napadaju sve medije koji im se ne sviđaju. Imate ljude koji govore o pravdi, a čine sve da se ne dozna istina', poručila je.

Vlast slavi 'pobjedu nad obojenom revolucijom'

Na pitanje što se slavi u ograđenom dijelu Pionirskog parka, Brnabić je odgovorila da se slavi 'pobjeda nad obojenom revolucijom'.

Dodala je da su se ljudi ondje okupili kako bi pokazali da ne žele nasilje ni promjenu vlasti na ulici, ali i kako bi podržali Aleksandra Vučića prije njegova puta u Kinu.

'Ljudi uživaju u lijepom vremenu, uživaju u svom gradu', rekla je Brnabić i okupljanje nazvala 'praznikom demokracije'.

Istodobno je tvrdila da je jedino nasilje tijekom dana dolazilo od 'blokera', spominjući napade na ekipe Informera.

Na pitanje zašto svim medijskim ekipama nije dopušten ulazak u ograđeni prostor kod Pionirskog parka, Brnabić nije odgovorila.