Amerikanci razgovarali s hutistima: Dobili su važno obećanje

Na sastanku održanom u američkom veleposlanstvu u Omanu, hutisti su dali jamstva da neće napadati američke ili izraelske brodove na području tjesnaca Bab al-Mandab u Crvenom moru, kao ni u Adenskom zaljevu, navode diplomatski izvori.

Ova je milicija prethodno proglasila "blokadu" usmjerenu protiv saudijskih brodova, nakon čega je napala nekoliko plovila Saudijske Arabije ili ih prisilila na promjenu smjera plovidbe.

Saudijska Arabija našla se pod žestokim udarom otkako su prije nekoliko tjedana ponovno izbili sukobi između hutista i međunarodno priznate jemenske vlade, koju podržava Saudijska Arabija.

U napadu za koji se sumnjiče hutisti, u saudijskom gradu Taifu - smještenom oko 100 kilometara od muslimanskog svetog grada Meke - poginula je jedna osoba, što je prva zabilježena žrtva od najnovijeg izbijanja sukoba. Još dvije osobe su ozlijeđene. U napadu su oštećene zgrade i vozila, priopćila je saudijska uprava za civilnu zaštitu.