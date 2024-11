Američki veleposlanik: Politika SAD-a u BiH se neće mijenjati

Murphy, kojemu veleposlanički mandat istječe potkraj godine, kazao je za sarajevsko "Oslobođenje" kako je politika SAD prema BiH bila je i jest dvostranačka, pa su i svi predsjednici, bilo iz Republikanske ili iz Demokratske stranke, podupirali multietničnost, suverenitet i teritorijalni integritet BiH. Kazao je kako SAD žele vidjeti BiH integriranu u euroatlantske institucije, a da bi se to postiglo, potrebna je učinkovita vlast.

"To se neće promijeniti, ta potpora ostaje", kazao je Murphy u čijem je mandatu zaoštren režim sankcija, posebice prema političarima bosanskih Srba predvođenim Dodikom.

Murphy je ponovio kako aktualnog predsjednika Republike Srpske smatra najodgovornijim za blokade s kojima je BiH suočena u nastojanjima da se u njoj uspostavi funkcionalna država koja će postati članicom EU.

"On nije jedini, ali je glavni problem. Tvrdi da je spreman za Europsku uniju, ali njegova antidejtonska retorika i postupci, njegovi napadi na državne institucije i institucije koje su neophodne kako bi se išlo putem ka Europskoj uniji i članstvu u EU niječu upravo to što on tvrdi", kazao je američki veleposlanik.

Podsjetio je kako Dodik uporno inzistira na jačanju veza s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom što je nespojivo s aspiracijama za članstvo u Uniji.

Kazao je i da je zapanjen time što politički čelnici poput lidera Stranke demokratske akcije (SDA) Izetbegovića na isti način kao i Dodik dovode u pitanje državna tijela vlasti poput Suda BiH, ili pak osporavaju visokog predstavnika Christiana Schmidta, a pritom tvrde kako se zalažu za jačanje BiH.

"Žele graditi Bosnu i Hercegovinu, a ovdje lider stranke i drugi oko njega napadaju državne institucije, govore o međunarodnoj zajednici i napadaju je, a ona podržava multietnički karakter, teritorijalni integritet i suverenitet BiH", kazao je Murphy koji je posebice ljut jer Izetbegović uporno brani pravomoćno osuđenog zbog korupcije bivšeg premijera Federacije BiH Fadila Novalića.

Endemska korupcija, kako ističe Murphy, problem je za cijelu zemlju i sve u njoj "bio to Dodik, Izetbegović ili Čović".

Čelnika HDZ BiH spomenuo je i odgovarajući na pitanje o tome što je s projektom "Južna interkonekcija", kojega podupiru SAD kako bi se BiH povezala s plinskom mrežom Hrvatske. Murphy kaže kako je nužno napokon naći rješenje za taj problem, tim prije jer će donijeti i izravnu korist za Hrvate u BiH jer će se otvoriti nova radna mjesta i pristup energiji.

"Čović svemu tome stoji na putu, on želi novog operatera za prijenos (plina) kojeg on može ekonomski i politički kontrolirati za osobne i profiterske interese. To je pogrešno, a i nemoguće je da kompanija postoji bez stručnjaka koji znaju raditi svoj posao", zaključio je Murphy pozvavši parlament Federacije BiH da što prije okonča usvajanje zakona o "Južnoj interkonekciji", započeto 2021.