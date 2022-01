Ahmetović: Očekujem od Einsteina Ćorića da građanima dovede taj jeftiniji plin preko LNG terminala

Politička tajnica SDP-a i saborska zastupnica Mirela Ahmetović gostovala je na N1 gdje je komentirala aktualne teme, situaciju u HNB-u, stanje s plinom i druge teme

O trgovanjima vrijednosnim papirima u HNB-u Ahmetović je rekla: “Vjerujem da ćemo do kraja nadzora dobiti puno više informacija, ali možemo reći da prema informacijama koje imamo, vjerojatno nije bilo kršenja zakonskih propisa, ali je bilo kršenja osnovnih moralnih načela. Danas me uvrijedio bahat način ophođenja guvernera Vujčića na Odboru za financije gdje je on pokušao minorizirati djela zaposlenika HNB-a zanemarivši činjenicu da su među djelatnicima i izvršni direktori, a ako itko ima povlaštene informacije, onda su to upravo ti izvršni menadžeri.”



“Najlakše je reći nisam znao, to nije moja odgovornost. To je nažalost hrvatska stvarnost”, dodala je.

O rejtingu HDZ-a rekla je: “HDZ će uvijek imati 30-ak posto potpore jer je HDZ porobio sve institucije u RH, pozapošljavao je članove HDZ-a, njihovu rodbinu itd. Tomašević se nosi s tolikom količinom ljudi u sustavu kakav je Zagreb, a koji su došli na mjesta po receptu Milana Bandića, vrlo je teško ispraviti taj sustav i usmjeriti ga.”

O SDp-u kao alternativi koju građani ne vide, napomenula je: “Polako. SDP je prošao katarzu, konsolidirali smo se. Već dva okvira reformi predao je javnosti na uvid, predali smo i prijedlog izmjene Izbornog zakona. Ima vremena da SDP dobije povjerenje građana. Grbin ima veću potporu nego cijela stranka, i to je dio odgovora. Predsjednik je najveće oporbene stranke i normalno je da bude kandidat za premijera. SDP za razliku od drugih ne prati što rade drugi, nego radi na politikama.”

Ahmetović je komentirala i uhićenje 72-godišnjaka koji je na društvenim mrežama vrijeđao premijer.

“Zahvalna sam HDZ-u što sam češće na njihovim društvenim mrežama i objavama nego premijer. Ovaj slučaj moje objave vezano za nepotrebno uhićenje 72-godišnjaka zapravo je uzrokovalo to da je HDZ objavio kako sam rekla da je Plenković nalogodavac uhićenja što nisam rekla, to je notorna laž, ali oni su se valjda prepoznali u tome. Otužno je da premijer nakon svega poziva na kavu. Zamislite koliko sam negativnih komentara dobila, krčka policija bi trebala brinuti samo o vrijeđanju mog lika i djela. Mislim da to policija ne radi, da ne prati takve komentare, evidentno je da je uhićenje došlo po prijavi. Istina je da je uhićenje bilo potpuno nepotrebno. Taj 72-godišnjak je i meni uputio vrlo uvredljivu kritiku, ali ne bi mi palo napamet prijaviti ga”, zaključila je Ahmetović.