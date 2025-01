Afera Beroš-Petrač privukla pažnju znanstvenika: 'Slučaj ima visoku razinu dramatičnosti'

Skeptični su i zbog činjenice da su oba pravosudna tijela osumnjičila uhićene u toj akciji za različita kaznena djela. Podsjećaju da je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić oduzeo slučaj EPPO-u, jer mu to dozvoljava hrvatsko zakonodavstvo, koje je, pak, ocijenili su, neusklađeno s europskim pravom, jer ne nudi mogućnost da sud preispituje njegovu odluku. Uz to, nije uspostavljen niti mehanizam po kojem bi o nadležnosti u slučajevima u Hrvatskoj odlučivao Sud EU.

Različita percepcija

Posljedice su, naime, produbljivanje nepovjerenja građana prema EU ili jčanje političkih opcija koje žele delegitimirati EU. Poznato je da građani Hrvatske nemaju povjerenja u domaće pravosuđe, ali donekle imaju povjerenja u europske institucije. Upravo je percepcija javnosti o korupciji u Hrvatskoj i izvan nje poprilično različita. Zbog toga je Huyeng upravo o tome odlučio napisati i doktorski rad.

'Moja disertacija dijelom nastoji biti most koji njemačkom govornom području približava situaciju u Hrvatskoj. Polazište mog rada je promišljanje da proces europeizacije primarno obuhvaća formalne procese, pri čemu se u pristupnim pregovorima najviše pažnje posvećuje prilagodbi zakonodavstva i institucija. Međutim, svaka društvena zajednica živi ne samo od formalnih pravila, već i od neformalnih institucija – navika, običaja, normi. Hrvatska je, kao najmlađa članica EU-a, dugo slovila za ‘uzornog učenika’ u pogledu formalnih kriterija, kako je to 2019. rekla Ursula von der Leyen. Međutim, percepcija Hrvata o vlastitom sustavu je potpuno drugačija.

Posebno me zainteresirala činjenica da mnogi Hrvati žive s dubokim uvjerenjem da je njihovo društvo korumpirano do srži. Kao Nijemca me zanimalo kako je živjeti u takvom okruženju. Što to znači za državnu kulturu ili njemački Staatskultur i kako se to reflektira kroz povijesne, teritorijalne, jezične i mentalitetske aspekte – pa čak i kroz humor. Planiram objaviti rezultate mog istraživanja ove godine', zaključio je Huyeng.