Advent u Kninu počinje 1. prosinca koncertom 'Vatre'

Paljenjem mnogobrojnih lampica, otvorenjem klizališta, povorkom Djeda Mraza, vilenjaka, mažoretkinja, štulaša u svijetlećim odijelima, bajkera s kapicama, plesom na ledu te velikim koncertom grupe 'Vatra' 1. prosinca u Kninu počinje dosad najraskošniji adventski program

Vodeći se idejom zajedništva te željom da sugrađanima i posjetiteljima pruže advent kakav zaslužuju, Grad Knin i Turistička zajednica grada Knina za nadolazeći mjesec pripremili su pravu blagdansku poslasticu.

Advent u Kninu službeno počinje 1. prosinca božićnom povorkom kroz grad, a nakon otvorenja posjetitelji će imati priliku uživati u plesu na ledu u izvedbi talentiranih i mladih klizača zagrebačkoga Klizačkog kluba 'Leda'.

Dan prije službenog otvorenja, u subotu, 30. studenoga u devet sati u parku kod kružnog toka održat će se Božićni sajam na kojem će se moći kupiti rukotvorine i domaći proizvodi lokalnih obrtnika. Božićni sajam će se održavati svake subote u isto vrijeme tijekom adventa u Kninu.

U sklopu klizališta svake nedjelje bit će organizirana mala škola klizanja.

Na programu je i tradicionalna podjela bakalara na Badnjak te dječji doček Nove godine uz interaktivnu predstavu i animatore. Odrasle za Novu godinu čeka koncert 'Diktatora'.

HŽ Putnički prijevoz svim posjetiteljima od 29. studenoga do 31. prosinca nudi 40 posto popusta. Popust će se moći koristiti od petka do nedjelje isključivo za povratne karte sa svih kolodvora s tim da udaljenost do Knina ne može biti kraća od 25 kilometara.