Predvodio je brutalne masakre, zvali su ga Profesor i Razarač: Tko je bio šef Islamske države kojeg su Amerikanci upravo likvidirali

Vođa Islamske države, jedne od najbrutalnijih svjetskih terorističkih skupina, poginuo je u napadu američkih specijalnih snaga na sjeveru Sirije u četvrtak detoniravši bombu koja ga je ubila s članovima obitelji. Abu Ibrahim al Hašimi al Kuraši vodio je skupinu od smrti njezina osnivača Abu Bakra al Bagdadija, također stradalog nakon što je detonirao eksploziv tijekom američke racije 2019.

Abu Ibrahim al Hašimi al Kuraši , također poznat kao Amir Mohamed Said Abd al Rahman al Mavla, preuzeo je džihadističku mrežu prije dvije godine, nakon što se osnivač Abu Bakr al Bagdadi raznio prilikom napada američkih specijalnih snaga u listopadu 2019. godine.

Smatran niskoprofiliranim, ali svirepim operativcem, Al Kuraši je do preuzimanja terorističke mreže uglavnom bio ispod radara iračkih i američkih obavještajnih službi. Kontrolu nad skupinom preuzeo je u vrijeme u kojem je IS bio oslabljen višegodišnjim napadima predvođenima SAD-om i gubitkom svog samoproglašenog 'kalifata' u Siriji i sjevernom Iraku. Američki State Department ucijenio mu je glavu na 10 milijuna dolara postavivši ga na svoju listu posebno traženih globalnih terorista.

Rođen u turkmenskoj obitelji

Rođen je u gradu Tal Afar na sjeveru Iraka, ne zna se točno kada, prema nekim izvorima 1976. godine, no to nije potvrđeno. Njegov uspon u redovima ekstremističke skupine bio je rijedak primjer za nekog nearapa, jer Al Kuraši je rođen u turkmenskoj obitelji. Većinu više hijerarhije Islamske države činili su irački Arapi koji potječu iz plemena Kurejšija proroka Muhameda. Prema nekim izvorima, njegovo arapsko ime, Al Kuraši, sugeriralo je da je on, poput Al Bagdadija, tvrdio da je porijeklom iz Muhamedova plemena Kurejšija, što je položaj koji nudi legitimitet u tim krugovima.