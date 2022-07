Promjena Ustava: 'Ovakvim faraonskim ovlastima Ustavnog suda i nemogućim kvorumom referendumi će se dokinuti'

Hoće li najavljena promjena Ustava otežati ili olakšati raspisivanje referenduma u Hrvatskoj, dobiva li njom Ustavni sud faraonske ovlasti? Je li smanjivanje broja potrebnih potpisa i produljenje roka za njihovo prikupljanje velika pomoć pokretačima inicijativa? Ili će visoki prag ukupnog broja upisanih birača, koji je potreban za njegov uspjeh, eutanazirati bilo kakav referendum? Na ta pitanja u HRT-ovoj emisiji Otvoreno raspravljali su Damir Habijan (HDZ), Marija Selak Raspudić (Klub zastupnika Mosta), Davorko Vidović, predsjednik Socijaldemokrata i Robert Jankovics, Klub zastupnika nacionalnih manjina

Istaknuo je kako ustavnopravni stručnjaci također ističu kako je dobro da Ustavni sud odlučuje o ustavnosti pitanja odmah na početku kako bi se spriječila, energija, trošak i strast koja nastane kad se skupe potpisi i onda tek Ustavni sud kaže kako pitanje nije u skladu s Ustavom.

'Skupljate armature i USKOK-ove optužnice'

Marija Selak Raspudić (Klub zastupnika Mosta) rekla je kako joj je smiješna kosatatacija kolege Habijana da Most skuplja političke bodove na ovome.

'Možda i skupljamo političke bodove. Nekad ste skupljali satove, a sada ste spali na to da skupljate armature i USKOK-ove optužnice. Vidjet ćemo, neka građani procijene čiji ima se izlog više sviđa', rekla Selak Raspudić.

'Potpuno je nevažno koliko će malo biti potrebno potpisa skupiti u situaciji kada se referendum nikada neće moći realizirati, odnosno neće se njegov zahtjev ostvariti u praksi. Daju se faraonske ovlasti Ustavnom sudu koji može i prije prikupljanja potpisa prekinuti inicijativu i reći da je pitanje protuustavno. A da će to učiniti pokazuje nam 30-godišnja praksa u RH gdje Ustavni sud nije blagoslovio niti jedno referendumsko pitanje. Po vašem prijedlogu za izmjenu Ustava trebalo bi 1,2 milijuna potpisa, odnosno glasova, a ako tome pridodati i dio ljudi koji bi bio protiv mi bi trebali imati veću izlaznost na referendum nego što to imamo na demokratske izbore.

Ovakvim ovlastima Ustavnog suda i nemogućim kvorumom, referendumi će se dokinuti. Povod je bila činjenica da je HDZ vidio da postoji malo volje u narodu i da se narod angažirao da bi dokinuo HDZ-ovo svevlađe za vrijeme COVID krize. Ono čega se HDZ zapravo pribojava je eskalacija problema na jesen i 'Bog zna kakvih mjera' koje planiraju uvesti pa želi onemogućiti građane u jedinom institucionalnom načinu kanaliziranja njihove političke volje u međuizbornom razdoblju. Posljedica toga mogu biti jedino ulični nemiri. Ovakvim, praktičnim dokidanjem referenduma vi de facto' tjerate ljude na ulicu', istaknula je.

'Zazivate građanski neposluh'

Odmah je reagirao Habijan.

'Počet ću od ovog zadnjeg. Interesantno je, to ste spomenuli tijekom rasprave u Hrvatskom saboru, jedino vi, dakle iz Mosta. Mislim da konkretno baš vi i kolega Grmoja. Zazivanje ulice na jesen, nemira, građanski neposluh. Interesantno je zato što je to narativ koji je u jednom trenutku spomenuo i predsjednik Milanović. To samo potvrđuje ovu tezu da je to očito vaš mentor s kojim vrlo često komunicirate i da je to ona teza koju smo postavili, vrlo točna. Što se tiče 'faraonskih ovlasti' Ustavnog suda koje spominjete - ovlasti Ustavnog suda se uopće ne mijenjaju. Samo što se mijenja je da će Ustavni sud imati priliku odlučiti o ustavnosti referendumskog pitanja, prije iz razloga koje sam naveo', rekao je.

'Mi smo u prvoj fazi, ovo je tek prijedlog odluke da se pristupi izmjeni Ustava i Ustavnog zakona. Tek sada slijedi prijedlog nacrta i onda će se raspravljati', napomenuo je.