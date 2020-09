Znate li što najviše troši bateriju vašeg smartfona? Imamo odgovore

Većina komponenti vašeg pametnog telefona troše električnu energiju na ovaj ili onaj način. Ipak, neke od njih su veći, a druge su manji prijestupnici

Donosimo pregled najvećih potrošača baterije u pametnim telefonima.

Zaslon

Zaslon troši više električne energije nego bilo koja druga komponenta vašeg pametnog telefona. Općenito gledano, zaslon može utjecati na trajanje baterije na četiri načina.

Prvo, što je zaslon veći, to će trebati više električne energije. Drugo, što je veća razlučivost zaslona, to će biti zahtjevniji prema procesoru, a za to će trebati više struje.

Treće, što je svjetlina zaslona veća, to je opterećenje baterije veće. I četvrto, što je frekvencija osvježavanja veća, to je opterećenje procesora veće, pa vrijedi slično kao i kod razlučivosti.