Želite spremiti fotografiju ili video s Threadsa na iPhone? Evo kako to učiniti

Na aplikaciji Threads tvrtke Meta Platforms često je moguće naći zanimljive fotografije i video zapise. Nažalost, trenutno nema ugrađenu mogućnost preuzimanja sadržaja na pametne telefone i tablet računala.

No, to ne znači da to ne možete učiniti. Pokazat ćemo vam kako preuzeti fotografije i videozapise s Threadsa na iPhone.