Zakoračite putevima Marca Pola i riješite misterije u hrvatskim gradovima

Interaktivna igrica koja će osvojiti sve uzraste

Studio Dreamtale Entertainment upravo je lansirao jedinstvenu i impozantnu video igru The Uncharted Roads of Marco Polo koja će osvojiti sve ljubitelje gaminga, ali i one koji će to tek postati. Igrica predstavlja Hrvatsku na jedan vizualno zanimljiv i pozitivan način te će oduševiti sve one koji nikada nisu posjetili našu zemlju, dočarati im ljepote koje nas okružuju ili ih jednostavno podsjetiti na dane kada su u Hrvatskoj ljetovali.

The Uncharted Roads of Marco Polo je 100% hrvatski projekt čiji su osnivači Josip i Devis, dva entuzijasta iz garaže koji su prije dvije godine pokrenuli ovu veliku priču.