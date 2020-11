Xiaomi radi na preklopnom smartfonu s opakom kamerom od 108 MP?

Kodno ime naolazećeg uređaja je 'Cetus'. Riječ je o smartfonu preklopnog ekrana opremljenom čipom Snapdragon serije 800

Kao što je to priča s većinom modernih uređaja, ovaj smartfon će raditi na Qualcommovom procesoru Snapdragon. Kod ne naglašava koji bi točno procesor to mogao biti, no vrlo je izvjesno da je riječ o seriji 800. Pored činjenice da se radi o preklopnom smartfonu, tu su informacije o kameri. Ona će, prema kodu, koristiti primarni modul od 108 MP. Podsjetimo, Xiaomi se do nedavno oslanjao na Samsungov 108 MP ISOCELL Bright HM1, pa pretpostavljamo da je riječ o upravo tom rješenju.



Nažalost, ne znamo ništa pored ovih informacija, što znači da ćemo morati malo pričekati prvi val 'neslužbenih i vrlo slučajno distribuiranih' informacija ili čak punokrvnu službenu objavu. U svakom slučaju, ovaj Xiaomijev potez je donekle očekivan, s obzitom da Samsung već neko vrijeme izbacuje svoje preklopne smartfone, piše Makeuseof.