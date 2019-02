WinDays 2019 uvodi novitet, evo o čemu se radi

Sudionici poslovno-tehnološke konferencije imat će priliku pratiti zajednički program tijekom srijede, 3. travnja

Između ostalog, imat će prilike vidjeti u kojem smjeru ide razvoj IT industrije koja je u službi poslovanja, kroz prizmu IT inovacija koje se događaju i u svijetu i u Hrvatskoj.

Konferencija WinDays, koja će biti održana u Amadria Parku u Šibeniku od 2. do 5. travnja ove godine, zadržala podjelu pograma na dijelove posvećene poslovanju i tehnologiji. No, uvedena je i novost: sudionici konferencije imat će priliku pratiti zajednički program tijekom srijede, 3. travnja .

Sadržaj će obuhvatiti perspektive obje strane u inovacijskom procesu, odnosno perspektivu IT kreatora, IT tvrtki koje stvaraju nove tehnologije i pomažu tvrtkama u njihovoj primjeni te perspektivu IT korisnika, svih tvrtki koje grade svoje inovacije na temelju tehnologije, najavljuju organizatori WinDaysa.



Uz zajednički sadržaj, konferencija će se prvog dana usredotočiti na ključne industrijske grane – financijske institucije, maloprodaju, proizvodnju, zdravstvo (Hospital Days), obrazovanje i javnu upravu – kojima će se baviti kroz zasebne programske smjerove, a predavanja će se održavati u više dvorana Konvencijskog centra Šibenik istovremeno.



Tehnološki dio konferencije bavit će se aktualnim tehnološkim trendovima i novostima, među kojima se izdvajaju umjetna inteligencija, sigurnost, IoT, DevOps i rješenja koja se temelje na otvorenom kodu. Predavanja će također biti održavana paralelno u Konvencijskom centru.



