WhatsApp je dobio tri izvrsne značajke za iPhone i Android, koristite li ih?

Pobrojali smo tri najnovije značajke u kojima će uživati svi korisnici WhatsAppa, bili oni na iPhoneu ili Androidu

WhatsApp je nedavno izdao niz novih značajki i nadogradnji za Android i iOS. Kompanija je najavila pozive na koje se može spojiti naknadno, kao i samobrišuće poruke. Riječ je o vrlo korisnim značajkama, definitivno vrijednima softverske nadogradnje.

Samobrišuće slike i videa

Društvene platforme cijelo vrijeme međusobno posuđuju ideje - WhatsApp je tako odlučio kopirati Snapchatovu korisnu značajku koja je korisnicima omogućila slanje fotografija koje se brišu nakon jednog gledanja. WhatsApp je ovu značajku proširio i na videa te je, kako bi zagarantirao diskreciju, dozvolio automatsko brisanje odmah nakon prvog pregleda. Problem je, doduše, to što nova značajka ne sprečava korisnika da jednostavno snimi sliku ekrana, no to je već drugi problem.

View Once je moguće aktivirati pomoću malog sata u polju za opis slike koju ste izabrali u galeriji.