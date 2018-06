Više vremena za ono što voliš? Moguće je!

Ne postoji ispravna definicija uspješne žene. Uspjeh je relativna stvar, ali složit ćemo se da je svakako u ovom užurbanom tempu kojim živimo pravi uspjeh stići obaviti sve što smo naumile, posvetiti se sebi, najdražima i u sve to uglaviti rješavanje onih neizbježnih i nerijetko silno nam mrskih kućanskih poslova

Maherice smo u kombiniranju vremena, obavljanja nekoliko stvari istovremeno i planiranju za sutra, prekosutra, dan iza. Svi koji nam u tom planiranju mogu pomoći i više su nego dobro došli… Prijateljica koja će uskočiti i odvesti, primjerice, vašu mačku veterinaru na cijepljenje jer njih dvije imaju tu neku kemiju i samo njoj vjerujete, mama koja će uskočiti i pričuvati klince dok ste na putu s parterom jer vama dvoma baš treba vrijeme za vas, otac koji će odvesti automobil na servis i promijeniti gume…svi, baš svi koji mogu pomoći dobrodošli su. I ne samo svi, već i sve.

Mi, ljudi, skloni smo smišljanju pametnih rješenja kojima ćemo si mnoge stvari olakšati, pa je tako i tehnologija, elektronika danas osmišljena i proizvedena tako da mnogo toga odradi umjesto nas, ili barem da nam mnogo toga olakša.

Zahvaljujući njoj danas kolače pripremamo mnogo brže no prije, stan je očišćen brzinom svjetlosti zahvaljujući usisivačima, a rublje? Rublje već dugo ne peremo ručno. Perilice za rublje, složit ćete se, najbolji su izum ikada.

Najbolje prijateljice našem rublju (i vašem vremenu)

Koliko su nam olakšale život teško je reći. Najnovija generacija perilica čak omogućuje pranje rublja duplo brže no ranije, a rublje je oprano jednako kvalitetno i temeljito kao kada ste ga stavile na uobičajeni program. Čak, dapače, rublje je čišće no ikada. I sad mnoge od vas misle - Ma da…nećeš ti, kvantna fizika se radi od pranja rublja - no Samsungova nova revolucionarna generacija perilica s tehnologijom QuickDrive™ dokazuje da je vaš jedini posao vašu hrpetinu prljavog rublja ubaciti u perilicu i ostatak vremena uživati u životu. A to je ono što sve mi želimo, zar ne? Najjači aduti ove perilice svakako su glavni bubanj i stražnja ploča koja se kreće samostalno, a posredstvom toga rublje se u perilici pokreće u četiri smjera – gore i dolje te lijevo i desno - kako bi se tijekom snažnijeg i intenzivnijeg ciklusa pranja, za koji je potrebno gotovo upola manje vremena od ostalih usporedivih Samsung perilica, brzo, nježno i temeljito oprala prljavština s rublja. Osim toga perilica ima mogućnost slaganja s kompatibilnom sušilicom, što ih čini idealnima za male prostore.

Kao što smo već rekli, vaš jedini posao jest hrpetinu rublja ubaciti u bubanj…a ne morate ni to, neka to za vas odradi netko drugi, programiranje je nevjerojatno jednostavno.

I da, umalo smo zaboravili, nova Samsungova Quick Drive™ perilica kompatibilna je sa Samsungovim Smart Things ekosustavom. Njen Q-rator pomoćnik prilikom pranja ima pametne karakteristike. Ova perilica ne samo da će sjajno i brzo oprati vaše rublje već će prema vašoj procjeni, sugerirati optimalne cikluse pranja na temelju boje, vrste tkanine i stupnju zaprljanja, ima planer ciklusa pranja rublja, a njen HomeCare čarobnjak nadzire perilicu kako bi je održavao pri optimalnim radnim učinkom.