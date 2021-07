VIDI X u hrvatskim školama u rukama 5000 učenika

Inicijativa 'Sanjaj i ostvari' krenula je 2020. godine u ambiciozan projekt kojem je cilj poboljšati mogućnosti i prilike za učenike koji se žele baviti robotikom, IoT projektima, elektronikom i ostalim područjima u kojima se može iskoristiti VIDI-X mikroračunalo

VIDI-X mikroračunalo isporučeno je u prvih dvanaest hrvatskih osnovnih i srednjih škola. Razvojna pločica i mikroračunalo u jednom uređaju kao KIT za slaganje, nastavnicima i edukatorima će uvelike olakšati rad u STEM području, javili su pokretači inicijative.

Inicijativa 'Sanjaj i ostvari' krenula je 2020. godine u ambiciozan projekt kojem je cilj poboljšati mogućnosti i prilike za učenike koji se žele baviti robotikom, IoT projektima, elektronikom i ostalim područjima u kojima se može iskoristiti VIDI-X mikroračunalo.

Medijska kuća Vidi je u suradnji s brojnim hrvatskim tehnološkim kompanijama radila na dizajnu VIDI-X mikroračunala. Kroz inicijativu 'Sanjaj i ostvar', škole su se mogle prijaviti za besplatne VIDI-X uređaje. Preko 60 škola prijavilo se za opremanje učionica mikroračunalom, a u prvom valu pronašli su se sponzori, hrvatske tvrtke velikog srca koje su prikazale veliku društvenu odgovornost, čime je opremljeno 12 škola, a obuhvaćeno oko 5000 učenika kojima je ova tehnologija sada dostupna.

Na web stranici Home | VIDI Project X (vidi-x.org) mogu se pronaći sve prijavljene škole, koje čekaju ili su dobile svoje donatore. Opremanje škola VIDI X mikroračunalima financirano je do sada sredstvima gospodarskih subjekata koje dobrovoljno odlučuju o priključenju inicijativi te samostalno odabiru školu kojoj će donirati VIDI X.

Osim same VIDI-X učionice, škole postaju dijelom veće inicijative i samim time dobivaju od strane zagrebačkog FER-a, dobro osmišljenu edukaciju profesora te se uključuju u druge aktivnosti (radionice, natjecanja, hackatoni) kojima će se motivirati djecu na rad na mikroračunalima i kreiranju inovativnih projekata.

Vidi surađuje na projektu i s Fakultetom elektrotehnike i računarstva Zagreb, koji je zahvaljujući sufinanciranju Europskog fonda za regionalni razvoj sa VIDI-jem potpisao ugovor o izradi edukativnih inovativnih radionica korištenja VIDI-X mikroračunala u nastavi, pa će nastavnici uz mikroračunala dobiti i besplatne edukacije kako bi mogli dalje prenositi znanje kao budući VIDI X mentori i edukatori.

'Što se tiče VID-X, moji su učenici oduševljeni, spajali su ih i već su isprobavali njegove mogućnosti. Ja sam sretna jer su oni zainteresirani i mislim da je tu već pola posla urađeno. Ostatak - kako što radi, to ćemo sve u hodu. Prvenstveno mi je cilj uključiti sve učenike kako bi svi došli u doticaj, pa makar ga samo držali u ruci, iako čisto sumnjam da će na tome ostati. Do sada smo imali uvijek neki manji broj uređaja pa bih morala odabirati tek nekoliko učenika koji bi na njima radili. Još nisam u potpunosti odlučila kojim projektima ćemo se baviti (došli su nam prije 3 dana), ali sam gotovo sigurna da ćemo ih povezivati s micro:bitom jer su svi učenici od 1. do 8.razreda upoznati s radom na njemu. Povezivat ćemo ih s opremom koji posjeduje škola ili ja privatno - mBot, Hexapod, MakeBlock Neuron Creative Kit, Arduino MK 1000, micro:Magueen, i ostalo. Koncentrirat ćemo se na sadržaje koji su vezani uz školu i projekte koje smo već izvodili - kalkulator, spy robot, igra zmijica, ali ćemo ih proširiti VIDI-X-om', rekla je Valentina Blašković, nastavnica informatike u Prvoj osnovnoj školi Ogulin.