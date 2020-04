Popularna aplikacija za čavrljanje dobila je novu značajku koja će zasigurno oduševiti brojne korisnike koji žele malo veću kontrolu nad poslanim porukama

Viber je najavio nadogradnju svih oblika chata porukama s rokom trajanja. Poruke sa zadanim odbrojavanjem vremena do automatskog brisanja dosada su bile dostupne samo u 'tajnom chatu', no uskoro će postati dio regularnog chata i moći će se koristiti za slanje teksta, fotografija, videa ili bilo koje vrste datoteka.

Postavka vremena do 'samouništenja' kretat će se od nekoliko sekundi, minuta ili sati do nekoliko dana. Automatsko odbrojavanje do brisanja sadržaja započinje točno u trenutku kada osoba s druge strane otvori i pogleda primljenu poruku.