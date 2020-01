Već imamo tehno riječ godine, a upotrijebio ju je i sam - Zuckerberg

Glavni čovjek Facebooka nedavno je objavio listu predviđanja za nadolazeće desetljeće. Naglasio je inicijative na kojima Facebook radi - poput virtualne i proširene stvarnosti. U jednom trenutku je tijekom priče o prodaji reklama manjim firmama cijelo nastojanje nazvao 'prilikom za decentraliziranje', upotrijebivši termin koji je već proglašen riječju godine

Glavni čovjek najpopularnije društvene mreže na planeti ovog je četvrtka objavio listu svojih predviđanja za iduće desetljeće. Usredotočio se, kao što to obično ide, na svoja filantropska nastojanja, istraživanje polja poput virtualne stvarnosti, kao i vladine regulacije tehnološke indurstrije, izvještava Business Insider .

'Idućeg će desetljeća tehnologija nastaviti pružati prilike i omogućavati drugim dijelovima gospodarstva da ju bolje iskoriste i ubrzaju svoj razvoj' napisao je Zuckerberg.

Da je ovu izjavu pisao prije deset godina, Facebookov vođa bi vjerojatno koristio termin 'demokratizacija mogućnosti'. Silicijska dolina, naime, vjeruje u misiju u kojoj stvari dostupne samo nekima dođu u ruke svima - čemu svjedoči i uspjeh kompanija/startupa poput Ubera.

Zuckerbergovo korištenje rermina 'decentralizirane prilike' koje zapravo referira na prodaju reklama malim kompanijama stiže nekoliko dana nakon što je Fred Wilson najavio svoja predviđanja za nadolazeće desetljeće, s time da je on tu riječ koristio dvaput. Wilson je predvidio da će 'decentralizirane financijske tehnologije' nacije navesti do pružanja digitalnih verzija svojih valuta i to bez 'opterećenja' raznih regulacija, a također je i spomenuo da nam dolazi i decentralizirani internet.