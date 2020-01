Otkriveno podrijetlo potresa i tajanstvenih šumova iz podmorja koji su se mogli čuti diljem svijeta: Opasnost još nije prošla

U svibnju i lipnju 2018. agencije za praćenje potresa diljem svijeta otkrile su mnoštvo seizmičkih signala. Čudno zujanje znalo je potrajati i do 20 minuta. Signali i šumovi zainteresirali su znanstvenike koji u netom objavljenoj studiji objašnjavaju što se zapravo dogodilo

Pomoću novih seizmoloških metoda istraživači su rekonstruirali što se zapravo dogodilo, a njihova studija objavljena je ovog tjedna u časopisu Nature Geoscience . Prva faza uključivala je magmu koja se brzo izdizala iz rezervoara u plaštu, tridesetak kilometara ispod površine Zemlje. To je otvorilo kanal na dnu oceana, omogućujući magmi da teče i započne formirati novi podvodni vulkan.

Na ovom dijelu oceanskog dna nije postojala seizmička mreža pa su uspjeli dobiti mjerenja samo s otoka, s Madagaskara i iz Afrike. No, primijetili su da se otok spustio za sedam centimetara , što ukazuje na aktivnost povezanu s potresima.

Podaci iz svibnja 2019. pokazali su da se na istom mjestu stvorio vulkan. Tijekom formiranja podvodnog vulkana, zemljotresna aktivnost je opala, a tlo Mayotte se spustilo. Tada su počeli VLP signali.

'Mi to tumačimo kao znak urušavanja duboke magmatske komore pokraj Mayottea', rekla je Eleonora Rivalta, koautorica studije iz Njemačkog istraživačkog centra za geoznanosti GFZ. 'To je dosad najdublji i najveći rezervoar magme u gornjem plaštu i on se naglo prazni.'