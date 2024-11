Vaša privatnost na prvom mjestu: Što nikad ne smijete dijeliti s AI asistentima?

AI chatbotovi poput ChatGPT-a i Googleovog Gemini-ja fasciniraju svojom sposobnošću generiranja odgovora sličnih ljudskima, ali njihova uporaba velikih jezičnih modela (LLM-ova) donosi ozbiljne rizike za privatnost i sigurnost. Iako su korisni u mnogim aspektima, važno je razumjeti kako dijeljenje određenih vrsta informacija s chatbotovima može rezultirati neželjenim posljedicama.

Zašto su AI chatbotovi rizični?

Prvi problem je prikupljanje podataka. AI chatbotovi koriste ogromne količine podataka za obuku, uključujući korisničke interakcije. Iako neke tvrtke poput OpenAI-a nude opciju isključivanja iz prikupljanja podataka, potpuno osiguravanje privatnosti ostaje izazov.

Drugi problem je ranljivost servera. Pohranjeni podaci mogu postati meta hakera, što bi moglo dovesti do zloupotrebe osjetljivih informacija.

Treći problem su pristup trećim stranama. Podaci iz interakcija mogu biti podijeljeni s pružateljima usluga ili dostupni autoriziranim zaposlenicima, povećavajući rizik od curenja podataka.

Konačno, tu su potencijali problemi sa sigurnošću i povredom privatnosti vezanima uz AI sustave. Da biste zaštitili svoje podatke dok koristite AI chatbotove, ključno je razumjeti koje informacije ne biste trebali dijeliti, piše Makeuseof.

Ključne informacije koje ne bismo smjeli dijeliti

Prva stvar o kojoj moramo voditi računa su financijski podaci. Dijeljenje stvari poput brojeva računa ili povijesti transakcija, može vas izložiti riziku od krađe identiteta ili financijskih prijevara. AI chatbotovi nisu zamjena za licencirane financijske savjetnike, pa se ograničite na opće informacije prilikom traženja financijskih savjeta.

Drugi problem je dijeljenje osobnih misli i intimnih podataka. Mnogi korisnici koriste chatbotove kao oblik terapije, no to može dovesti do kompromitacije privatnosti jer vaši podaci mogu postati dio AI obuke ili biti zloupotrijebljeni. Za mentalno zdravlje uvijek je bolje obratiti se kvalificiranom stručnjaku.