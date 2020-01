Uskoro i premijera: Ovo je sve što znamo o Samsung Galaxyju S20

Samsung idućeg mjeseca službeno predstavlja najnoviji Galaxy uređaj, a mi smo sakupili sve trenutno dostupne glasine kako bismo dobili ideju što bi nas moglo dočekati na nadolazećem 'Unpackedu'

Svemu navedenom dosta je teško vjerojvati, s obzirom da smo tek nedavno vidjeli da će Samsung preskočiti koncept S11E, S11 i S11 Plus, s obzirom da vrlo vjerojatno zvuče preslično kao prošlogodišnji iPhone 11, osnovni model američkog proizvođača.

Premda ni danas nemamo točnu ideju kako će Samsung nazvati svoja nadolazeća tri modela, nekoliko izvora potvrđuje isto - standardna verzija zvat će se Galaxy S20, srednju klasu zauzimat će S20 Pro ili S20 Plus 5G, dok će spravica s najvećim zaslonom biti nazvana S20 Ultra.

Kao što to obično biva pred premijeru, zahvaljujući insajderima smo doznali tehničke značajke novih uređaja. Vodite računa da ovo što čitate nije konača verzija i da se radi o glasinama; nekoliko puta potvrđenim glasinama, ali i dalje - glasinama.

Modul za kameru bit će na lijevoj strani i bit će strpan u kockicu, kao što je to učinjeno kod iPhonea 11 te kasnije posuđeno kod Google Pixela 4. Sve u svemu, čini se da je izbočina za kameru koju su nakon izlaska iPhonea 11 Pro svi strastveno ismijavali potiho postala popularnija nego što se na prvi pogled činilo.

Samsung je službeno potvrdio da će se Unpacked event odvijati 11. veljače i to u Palace of Fine Arts u San Franciscu. Također se pretpostavlja da će za vrijeme istog Samsung predstaviti svoj drugi preklopni smartfon pod imenom Galaxy Bloom. Bloom bi se trebao otvarati horizontalno, odnosno slično Motorola Razru.

Čitač otiska prsta ispod ekrana

Kao što se to pokazalo kod prošle generacije uređaja, senzori za otisak prsta smješteni ispod ekrana zbilja su izvrsna ideja, no u praksi su se pokazali sporima i nepouzdanima. Najbolji scenarij bio bi onaj u kojem Galaxy S20 usvoji kombinaciju otiska prsta i prepoznavanja lica, s obzirom da mu frontalne kamerice nemaju senzor za dubinu, pa zbog je zbog toga telefon moguće otključati pomoću fotografije. Dvostupanjsko otključavanje bi možda malo usporilo proces, ali bi s druge ruke dramatično povećalo sigurnost samog smartfona - nešto što je puno važnije od same brzine.

Znajući Samsung, puno je izvjesnije da ćemo se ove generacij susresti sa poboljšanom inačicom senzora poduprijetu podrškom za skeniranje dva prsta koju pruža Snapdragon 856.

A operativni sustav?

Apsolutno smo sigurni da ćemo s novim Galaxyjam dobiti One UI 2 (koji je u beta testiranju još od listopada) poduprijet Androidom 10. Samsung One UI 2 planira sve ikonice pogurati prema dnu ekrana gdje ih je lakše dosegnuti jednim prstom.

Cijena? Insajderi tvrde - preko 1000 dolara

Uz sve napredne funkcije, atraktivni dizajn i najnapredniji Android OS na svijetu, sve nas zanima koliko će zapravo Galaxy S20 koštati. Kao i uvijek dosad, sve to zavisi o modelu kojeg želite kupiti.

5G je skup sport za integraciju, što znači da bismo u samom startu mogli vidjeti malo veće cijene. Također ćete potrošiti više planirate li ugrabiti telefon s većom zapremninom poput 512 GB.

Ako naveća verzija uređaja dobije cijenu sličnu Galaxyju S10 Plus, očekujte da će smartfon koštati minimalno 1000 dolara. Uz 5G i fantastičnuj kameru, cijena bi mogla skočiti do 1100 dolara, iznos koji je otprilike jednak trenutnoj cijeni Galaxy Notea 10+, zaključuje Cnet.