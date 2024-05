Učite o najmodernijim digitalnim tehnologijama sa studentima iz cijelog svijeta na Algebrinoj ljetnoj školi

Algebrina ljetna škola jedinstven je program u Europi koji se održava od 1. do 27. srpnja na čak dvije lokacije – na Algebrinom modernom kampusu u Zagrebu i u Šibeniku. Studente očekuje idealan spoj inovativnih tema i ljetne atmosfere.

U sklopu programa, studenti upisuju jedan od modula iz područja digitalnih tehnologija: Artificial Intelligence, Cyber Security, Creativity and Storytelling for Marketers, Game Design, Data-Driven Storytelling, Digital Sculpting Fundamentals, Internet of Things and Artificial Intelligence i Mobile Application Development.

'Modul koji sam pohađao bio je fokusiran na Data-Driven Storytelling. Zadovoljan sam vrlo konkretnim pristupom Algebrinih predavača, prolazili smo kroz stvarne primjere i probleme te sad znam kako upravljati podacima na kreativan način, što ću koristiti i u svom poslovanju' – rekao je Kevin koji je u Algebrinu ljetnu školu došao iz Njemačke.