U ruke nam je stigao Honor 7A: Jeftin, zgodan, ali ne i brz smartfon

Pametni telefon kineskog proizvođača nije bez određene doze šarma i elegancije, ali izvedbom zaostaje čak i za sniženim očekivanjima vezanim uz uređaje nižeg cjenovnog razreda

Na prvi pogled ostavlja dosta povoljan dojam. Iako je stražnja strana plastična Honor 7A bi izgledom mogao proći i kao skuplji uređaj no što doista jest. Izdužen je, zaobljenih rubova i kutova, mekan na dodir i ugodan za držanje. Kvaliteta izrade je na zadovoljavajućoj razini, a nije ni bez određene doze šarma i elegancije.

Pri vrhu lijevog brida je ladica na iglu za dvije kartice SIM i karticu microSD. Brojni drugi pametni telefoni u pravilu nas tjeraju da biramo hoćemo li koristiti dvije kartice SIM ili proširiti kapacitet memorije. Honor 7A to ne prakticira, pa ću mu to upisati kao plus.