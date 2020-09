U potrazi ste za laptopom? Pogledajte sedam zanimljivih ultralakih varijanti s Windowsima

Ultrabookovi u sve većoj mjeri osvajaju tržišta, zamjenjujući pritom standardna prijenosna računala. Donosimo pregled najzanimljivijih trenutno dostupnih računala te kategorije s Microsoftovim operativnim sustavom

Donosimo pregled najzanimljivijih ultralakih računala koja je trenutno moguće nabaviti, a da ih pogoni neko izdanje operativnog sustava Windows.

Dell XPS 15 Osvježeno izdanje Dellovog prijenosnika više klase dolazi s Intelovim procesorima desete generacije Core i5 do i7, grafikom u rasponu od dedicirane kartice Intel UHD Graphics do Nvidijine GeForce GTX 1650 Ti, osam do 64 gigabajta radne memorije i 256 GB do dva terabajta memorije za pohranu. Zaslon dijagonale 15,6 inča (39,6 centimetara) mogu biti od pune HD+ (1920 puta 1080 piksela) do ultra HD+ razlučivosti (3840 puta 2400 piksela), osjetljivi na dodir ili ne, sa zaštitnim premazom protiv odsjaja ili bez njega. Po puno elemenata ovo je jedan od najboljih (ako ne i najbolji) laptop ove godine, ali za to treba platiti papreno visoku cijenu.

HP Elite Dragonfly Modeli iz HP-ove serije vretenaca opremljen je Intelovim procesorima osme generacije Core i5 do i7, ugrađenom grafikom Intel UHD Graphics 620, od osam do 16 GB RAM-a i diskovima tipa SSD kapaciteta 256 GB. Odlikuju ih zasloni dijagonale 13,3 inča (33,7 cm), pune HD razlučivosti i osjetljivi na dodir, kao i dobra tipkovnica, jaki zvučnici i izdržljiva baterija. Na žalost, također je prilično skup.

Huawei Matebook 13 Laptopi kineskog proizvođača u ovom pregledu nude vjerojatno najbolji omjer cijene i kvalitete. Također su opremljeni Intelovim procesorima osme generacije Core i5 do i7, ugrađenom grafikom Intel UHD Graphics 620 (plus opcionalna Nvidia GeForce MX150), s osam GB RAM-a i diskovima tipa SSD kapaciteta 256 do 512 GB. Zaslon je također 13,3 inča, razlučivosti 2K (2560 puta 1440 piksela) i osjetljiv na dodir.

Surface Laptop 3 Izdržljiva Microsoftova zvjerka pod haubom krije četverojezgrene Intelove procesore Core i5 do i7 desete generacije, uz integriranu grafiku Intel Iris Plus, osam do 32 GB RAM-a i disk s 128 GB do jedan TB prostora. Zaslon je dijagonale 15 inča (38,1 cm), osjetljiv na dodir i razlučivosti 2496 puta 1664 piksela. Možda nije među najjačima, ali zaslužio je mjesto među najboljima.

Lenovo Yoga C930 S Intelovim procesorima osme generacije Core i5 do i7, ugrađenom grafikom Intel UHD Graphics 620, do 16 GB RAM-a i diskovima kapaciteta do dva terabajta dva-u-jednom računalo Yoga C930 bit će zanimljivo korisnicima koji žele svestraniji uređaj. Zaslon dijagonale 13,9 inča (35 cm) može biti pune HD ili ultra HD razlučivosti, i osjetljiv je na dodir. Najjači adut svakako je baterija koja može potrajati do 14,5 sati prije punjenja. No, također dolazi sa samopunjivom digitalnom olovkom i kvalitetnim zvučnicima.

Razer Blade Stealth 13 (2019) Prvi ultrabook za gejmere, kako mu tepaju u Razeru, opremljen je Intelovim procesorom desete generacije Core i7, 16 GB RAM-a, integriranom grafičkom karticom Intel Iris Plus Graphics ili dediciranom Nvidia GeForce GTX 1650 Max-Q i SSD-om od 512 GB. Zaslon dijagonale 13,3 inča osjetljiv je na dodir, ima vrlo tanak obrub i punu HD razlučivost.