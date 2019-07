U IT industriji žene i muškarci primaju skoro iste plaće. Saznali smo kolike su

Najviše zarađuju zaposlenici privatnih tvrtki u stranom vlasništvu, a najmanje plaće svojim IT-jevcima daje javna i lokalna samouprava

Prosječna plaća u hrvatskoj IT industriji u prvih šest mjeseci ove godine iznosila je 7914 kuna, što je za 1,9 posto više nego u istom razdoblju prošle godine, pokazuju podaci portala MojPosao. Zbrojimo li s plaćom i bonuse, tada prosječna plaća u IT sektoru iznosi 8242 kune. To je 2,2 posto više nego u istom razdoblju prošle godine.