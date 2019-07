Što vaša spremnost na dijeljenje punjača govori o vama? Evo što kaže istraživanje

Pametni telefoni, a pogotovo njihove baterije koje nam pomažu da ispunimo svoje svakodnevne obveze, postali su jedan od glavnih fizičkih, emocionalnih i psihičkih društvenih potreba. To pokazuje i najnovije istraživanje koje je Samsung proveo u suradnji s Atomik Research, neovisnom istraživačkom agencijom

Istraživanje je provedeno u svibnju 2019. godine na 6.519 osoba starijih od 18 godina u sedam europskih zemalja (Velika Britanija, Italija, Španjolska, Njemačka, Mađarska, Češka i Slovačka). Rezultati su pokazali da je posudba punjača ili mobitela za reverzibilno bežično punjenje omiljena gesta u suvremenom svijetu te da predstavlja povezivanje na osobnoj razini. To je dovelo do pojave 'digitalne ljubaznosti', novog društvenog fenomena i oblika ponašanja. Osim toga, istraživanje je pokazalo da se spremnost na dijeljenje baterije može koristiti i kao pokazatelj koliko vam je stalo do druge osobe i koliko ste (ili želite biti) bliski. Primjerice, ispitanici su se izjasnili da bi najteže podijelili punjač sa strancima (14%), dok bi s kolegama punjač podijelilo 39%, s članom obitelji 72%, a s prijateljem ili partnerom 62% ispitanika.