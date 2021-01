U dilemi ste? Ovako ćete lakše odabrati između iPhonea i Androida

Vječita dilema između dvije popularne mobilne platforme ovih dana složenija je nego ikad, a na vaš potencijalni izbor može utjecati nekoliko presudnih faktora

Prosječni životni vijek uređaja s Androidom je između dvije do tri godine. Hrpa proizvođača ne nudi softversku podršku za starije modele, što je relativno loša stvar ako želite sve sigurnosne nadogradnje koje pruža nadograđeni Android.

Ako tražite moćnije uređaje, tu je serija 12 s OLED ekranom, tamnijim bojama, podrškom za 5G i naravno - većim brojem objektiva. Najveći iPhone 12 je iPhone 12 Pro Max te dolazi s dijagonalom od 6,7 inča. Svi ovi uređaji variraju po cijenama, no u pravilu su osjetno skuplji od Androida. Prednost im je petogodišnja softverska podrška, vrlo solidan operativni sustav, dobra zaštita od malwarea i dobra preprodajna cijena, naglašava Makeuseof .

Sigurnost

Prema izvješću iz Nortona, ima puno više malwarea za Android od onog za iOS. S obzirom na to da iPhone tjera korisnike da sav softver preuzimaju preko službenog dućana, sve aplikacije koje preuzmete za iPhone su (u pravilu) sigurne. Ako netko preda zloćudnu aplikaciju, Apple će ga blokirati prije nego što ona stigne u App Store.

Za iOS se koristi metoda pod imenom sandboxing (pješčanik), a koja sprječava aplikaciju od sakupljanja informacija iz drugih aplikacija, što je jako dobra stvar.

Android je u vlasništvu Googlea, tehnološkog diva koji, slično Facebooku, svoje usluge većinom financira personaliziranim marketingom za koji koristi korisničke podatke. Pored toga, kompanija nastoji raditi sličan posao kao Apple - osigurati ugodno i sigurno korisničko iskustvo koje je, doduše, potrebno naknadno modificirati da bi bilo najučinkovitije.

Jedan od glavnih razloga za to što Androidi posustaju za Appleovim softverom velik je broj proizvođača i uređaja različitih specifikacija. Manjak nadogradnji najizraženiji je u sektoru jeftinih uređaja, no slična stvar događa se i sa skupljim telefonima koji godinu-dvije nakon izlaska često prestanu dobivati novi softver.

Ovaj je koncept osobne sigurnosti korisnika izravno povezan s datumom izlaska telefona - ako želite najnoviji softver i najnovije sigurnosne značajke, morat ćete doslovno kupiti najnoviji Android.

Dostupnost aplikacija

Za iOS ima oko dva milijuna dostupnih aplikacija. Kako je platforma rađena za u pravilu skupe uređaje, smatra se da je izdavanje aplikacije za nju unosnije, pa mnogi razvojni timovi svoje igre i programe prvo izbacuju na iPhoneu, tek onda na Androidu.

Google Play ima oko 2,87 milijuna aplikacija, no ima i puno niže sigurnosne standarde od Applea, što znači da je velik broj tih aplikacija više-manje maskirani malware. Da, Android možda ima više opcija, no Apple svoje korisnike štiti dodatnim značajkama koje smo malo prije spomenuli. Količina nije isto što i kvaliteta, pogotovo kada govorimo o tehnologiji.

Personalizacija

Ako želite urediti sučelje smartfona do razine ikonica i rasporeda elemenata, Android je definitivno bolja opcija. Premda Apple odnedavno nudi i mogućnost izmjene sučelja dodavanjem widgeta i modificiranih kratica, Googleov sustav ima to već dulje vrijeme. Na Androidu je moguće mijenjati sve, od izgleda izbornika do fonta koji koristi sustav.

Spajanje s drugim uređajima

Appleovi uređaji se jako dobro međusobno spajaju. Ako imate iPhone i MacBook, pozivi će vam stizati na zaslon laptopa dok će se bilješke automatski sinkronizirati putem oblaka. Android se, u drugu ruku, s Windowsima 10 sinkronizira putem aplikacije Your Phone.

Softverske nadogradnje

iPhone nudi najnovije verzije softvera za sve modele u prošlih sedam godina, što znači da čak i ako imate stariji iPhone, za njega ćete vjerojatno dobiti novi softver. Ako želite sigurni iOS, često nadograđujte svoj sustav.

Android je pak druga priča. Postoji svega nekoliko modela uređaja koji garantirano mogu koristiti Android 11 dok većina dobiva jednu do dvije velike nadogradnje - ili niti jednu. Što se sigurnosnih nadogradnji tiče, one su učestalije, no i dalje ovise o modelu koji ste kupili. Što god radili s Androidom, očekujte maksimalno tri godine softverske podrške.