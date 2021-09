Tražite posao u IT-ju? Pogledajte tko sve zapošljava ovog tjedna

U suradnji s portalom MojPosao donosimo pregled atraktivnih IT oglasa. Pogledajte što nude, izaberite jednog ili dva i javite im se već danas

Zubak Grupa nastala je spajanjem jedinstvenog AutoZubak četrdesetogodišnjeg iskustva u prodaji i održavanju vozila i ORYX Grupe koja svojim dugogodišnjim djelovanjem u djelatnostima pomoći na cestama, moru i u kući, najma i osiguranja vozila korisnicima pruža iznimno iskustvo sigurnosti, slobode i zabave. Kako bi osnažili svoj tim, trenutno zapošljavaju na pozicijama: Senior Developer (m/ž) i Junior Developer (m/ž). Nude ti fleksibilno radno vrijeme, mogućnost povremenog rada od kuće, pristup edukacijama i rad s najnovijim tehnologijama. Rok za prijavu ističe 8. rujna.

Carlsberg Croatia, kao dio danske grupacije Carlsberg, najmodernija je pivovara u Hrvatskoj. Ambiciozna su kompanija koja postavlja visoke standarde poslovnog ponašanja i zaštite okoliša. Ne zadovoljavaju se stvaranjem izvrsnog piva, za svoje potrošače i kupce žele stvoriti izvrsnu budućnost. Za svoj IT tim traže Specijalista IT sustava (m/ž). Ako se smatraš proaktivnom i samoinicijativnom osobom, želiš se razvijati i smatraš kako imaš pravi omjer znanja i kompetencija, javi im se do 13. rujna.