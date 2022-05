Tražite novi posao u IT-ju? Evo najzanimljivijih oglasa!

U suradnji s portalom MojPosao donosimo tjedni pregled atraktivnih poslova u IT sektoru

Život u Q-u sve je samo nije dosadan ili jednoličan. Njihova misija je pronaći odgovore na najizazovnija pitanja današnjice. Ako im se želiš pridružiti na tom putu, prijavi se na natječaj za radno mjesto: IT Project Manager (m/ž) . Zauzvrat ti nude fleksibilno radno vrijeme, rad s novim tehnologijama, interne i eksterne radionice i edukacije, radn na izazovnim projektima i odlične kolege. Svoj životopis im pošalji do 22. svibnja i postani dijelom Q tima!

Srdačnost, regionalna povezanost, odgovornost i izvrsnost u djelovanju neke su od osnovnih vrijednosti BKS banke , a zaposlenici su najvažniji čimbenik njihove konkurentnosti. Svaki je radnik dio uspjeha cijele organizacije! U to se možeš uvjeriti ako im se javiš do 23. svibnja i prijaviš se na oglas za radno mjesto: Suradnik za IT podršku (m/ž) . Nude ti kontinuirane edukacije, fleksibilno radno vrijeme,ravnotežu između privatnog i poslovnog dijela života te primanja u skladu s tržištem.

Želiš učiti, razvijati se, prenositi svoja znanja, raditi na uzbudljivim projektima? Super! Imamo pravu ekipu za tebe... Oni su Kodilion, mlada IT tvrtka sa sjedištem u Zagrebu s dugogodišnjim iskustvom u implementaciji kompleksnih IT rješenja. Trenutno zapošljavaju na radnom mjestu Linux sistem inženjer (m/ž), a novim kolegama nude mogućnost usavršavanja i daljnjeg razvoja, fleksibilno radno vrijeme, podršku kolega i voditelja, razvoj karijere u smjeru IT arhitekta i koješta drugo. Javi im se do 22. svibnja.