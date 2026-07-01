Toplinski valovi otkrili veliku slabost Europe: Ozbiljni incidenti sve češći

Premda nam je nakratko stiglo osvježenje, činjenica je da se Europa suočava sa sve češćim i intenzivnijim toplinskim valovima. Pritom posljedice ekstremnih vrućina ne osjećaju samo ljudi jer visoke temperature sve češće uzrokuju kvarove na elektroenergetskoj i prometnoj infrastrukturi, a stručnjaci upozoravaju da će prilagodba tehnologije klimatskim promjenama postati nužnost

Tijekom jednog od najtoplijih dana u povijesti Francuske, 23. lipnja, temperature su u nekim dijelovima zemlje dosegnule oko 40 Celzijevih stupnjeva. U Parizu je zbog vrućine Eiffelov toranj zatvoren ranije nego inače dok je u mjestu Ergué-Gabéric u Bretanji kvar na električnom transformatoru ostavio bez struje više od 100.000 ljudi. Lokalne vlasti objavile su da se to dogodilo zbog visokih temperatura, a takvi incidenti više nisu iznimka. 'Sve što je povezano s elektroenergetskom mrežom – dalekovodi, interkonekcije i transformatori – ima problema s hlađenjem tijekom velikih vrućina. To smanjuje učinkovitost cijelog sustava', objašnjava za BBC Iain Staffell s Imperial Collegea u Londonu.

Prema procjenama njegova tima, proizvodnja električne energije u plinskim elektranama pri temperaturama od 40 stupnjeva Celzijevih može biti i deset posto manja nego pri 20 stupnjeva. Ni solarni paneli nisu imuni na visoke temperature, a iako oni suvremeni bolje podnose vrućine nego starije generacije, njihova učinkovitost ipak opada. 'Kada temperature u Ujedinjenom Kraljevstvu prijeđu 27 stupnjeva, proizvodnja solarne energije doseže plato i potom postupno počinje padati', kaže Staffell. Probleme bilježe i dalekovodi. Metalni vodiči se tijekom vrućina šire i spuštaju, a dodatno zagrijavanje uzrokovano protokom električne energije može pogoršati situaciju. 'Postoji granica za to koliko se vodovi smiju spustiti', upozorava Simon Hogg, profesor emeritus sa Sveučilišta Durham. Ako vodovi dođu u kontakt s drvećem ili objektima ispod njih, može doći do prekida opskrbe ili nesreća, a upravo je takav scenarij bio jedan od uzroka velikog nestanka struje u Sjevernoj Americi 2003. godine. Zbog toga operateri tijekom toplinskih valova često smanjuju količinu električne energije koja prolazi mrežom da bi izbjegli preopterećenja.

Toplinski val u Europi Izvor: Profimedia / Autor: Philippe LOPEZ / AFP / Profimedia







+16 Toplinski val u Europi Izvor: Profimedia / Autor: Philippe LOPEZ / AFP / Profimedia