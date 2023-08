Tinejdžeri na TikToku izigravaju doktore i 'hvale se' ADHD-om: Što kaže dječji psiholog?

KREŠIMIR PRIJATELJ:

'Roditelji često znaju biti u strahu i nisu sigurni što činiti. Nerijetko roditelji adolescenata takvo ponašanje protumače 'fazom' koja će proći, a dio njih se vrlo uznemiri čime samo dodatno pojača tjeskobnost cjelokupne situacije. Roditelji najbolje poznaju svoju djecu, no u adolescenciji roditelji sami znaju verbalizirati da 'ne prepoznaju svoje dijete'. Važno je da roditelji prilikom djetetovog povjeravanja budu staloženi i izbjegnu burne reakcije koje proizlaze iz njihovih procesa ljutnje, tuge ili frustracije. Najznačajnije što roditelj u tom trenutku može učiniti je poslušati svoje dijete bez upadanja u riječ ili prekidanja.

Nakon što dijete kaže što je imalo, na roditelju je da jasno djetetu da do znanja da mu je stalo do njega i njegovog zdravlja te ta će poduzeti sve sljedeće korake kako bi mu pomogao. Roditelji često učine grešku pa krenu minimizirati ili uveličavati simptome koje adolescent predstavlja što samo može dovesti do narušavanja odnosa povjerenja između roditelja i djeteta. Roditelj iskrenošću u komunikaciji mogu učiniti za dijete puno više nego što smatraju da čine. Ako roditelj ne posjeduje znanje oko toga što dijete prezentira kao svoj psihički problem, sasvim je u redu to verbalizirati i naglasiti da će učiniti sve u svojoj moći kako bi pronašao nekoga od stručnjaka koji zna više od njega'.