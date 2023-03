Teško će joj stati na kraj: Znanstveni članak o opasnostima umjetne inteligencije napisala - umjetna inteligencija

Zbog umjetne inteligencije teže je prepoznati plagijat, čime je ugrožen akademski integritet, zaključak je sveučilišnih profesora u znanstvenom članku nedavno objavljenom u jednom časopisu. No ono što recenzenti koji su odobrili članak, a ni čitatelji, nisu znali jest da je članak napisao chatbot ChatGPT

OD INTERNETA DO KRIPTOVALUTA

Desetljećima sveučilišta pokušavaju iskorijeniti pošast kupovine seminara i diplomskih radova, no sada postoji sumnja da i oni koji prodaju radove studentima koriste ChatGPT. Sad akademske institucije pokušavaju pronaći način na koji što učinkovitije prepoznati je li određeni rad djelo sve popularnijeg chatbota ili sivih stanica njihovih studenata, no postoji bojazan da će umjetnoj inteligenciji teško moći stati na kraj, piše The Guardian.

Neki radovi na engleskom jeziku napisani su poprilično uvjerljivo, posebice oni napisani posljednjom verzijom ChatGPT-ja. Ipak, ovaj chatbot i dalje ne zna točno navoditi izvore (ili su sumnjivi ili pak izmišljeni), što je zasad profesorima najveći lakmus-papir za otkrivanje varalica.

I u slučaju znanstvenog članka koji je prevario recenzente autori eksperimenta morali su srediti izvore da bi rad djelovao u potpunosti uvjerljivo. S druge strane sve više sveučilišta izdaje nove smjernice profesorima za to kako otkriti da je student koristio ChatGPT.