Premda američko tržište rada nastavlja roniti, tehnološki divovi zapošljavaju više nego ikad prije. Google, Amazon i Apple, prema stranici CareerBuilder, najviše traže inženjere, data scientiste i dizajnere

Amazon i Facebook

Amazon tako traži 20.000 ljudi u tehnološkom sektoru, pored 175.000 koje planira zapoosliti u logistici i dostavi - a razlog je to što ljudi više naručuju kada su u samoizolaciji. Facebook je, u drugu ruku, nedavno najavio zapošljavanje 10.000 novih djelatnika i to za svoje odjele proizvoda i inženjeringa i to prije kraja ove godine.

Googleova majčinska kompanija Alphabet također nastavlja zapošljavati, kao i Apple, tvrde insajderi. Obje kompanije agresivno zapošljavaju nove ljude - i to posred krize, kao što su to radili i 2008. Što se traženih kadrova tiče, najviše se traže softverski inženjeri. Konkretno, samo na stranici CareerBuilder nalazi se 46,188 otvorenih mjesta za ovu struku.

Facebook, s druge strane, zapošljava dodatnih 10.000 novih radnika ove godine i to uglavnom u odjelima za proizvode i inženjering. Poznata društvena mreža je doživjela vrhunac poslovanja uoči pandemije koronavirusa, što znači da će velik broj novih zaposlenika, prema riječima kompanije, završiti u inženjerskim timovima. Facebook također nastavlja povećavati svoja nastojanja u borbi protiv lažnih vijesti vezanih uz nadolazeće američke predsjedničke izbore.

Google i Apple

Što se Googlea tiče, oni također pokušavaju ugrabiti softverske inženjere, a nedostaje im i produkt dizajnera. Kompanija trenutno, naime, ima preko 3000 otvorenih mjesta, od kojih je većinu objavila tek prošlog tjedna - traže softverske inženjere i menadžere programa.

Bivši voditelj Googleovih ljudskih resursa, Laszlo Bock, rekao je Wall Street Journalu da Google jako dobro zna koristiti ekonomske krize kako bi zaposlio kvalitetni kadar. 'Ako imate hrpu resursa i zapošljavate dok se druge kompanije muče, onda taj trenutak koristite za zapošljavanje pravih ljudi' rekao je Bock.

Što se Applea tiče, kompanija nastavlja agresivno zapošljavanje novog kadra te u svrhu toga povećava broj povoljnosti za mjesta poput prodavača - unatoč zatvorenim dućanima u SAD-u i Europi. Što se konkretnih radnih mjesta tiče, kompanija najviše traži softverske inženjere i produkt menadžere.

Apple, koji je već jednom 'iskoristio' ekonomsku krizu kako bi zaposlio nove ljude ponavlja praksu i uoči pandemije koronavirusa - štoviše, WSJ objavljuje kako je direktor kompanije, Tim Cook, rekao zaposlenicima da kompanija planira napraviti istu stvar tijekom idućih par mjeseci. Što se zaposlenika u Appleovim dućanima tiče, kompanija ih nastavlja plaćati čak i kada su dućani zatvoreni. Kompanija, kako bi dobila bar nešto od zaposlenika u dućanima i servisima, podučava osoblje da rade od kuće - i to na području popravaka i tehničke podrške.