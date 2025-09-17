Talibani zabranili internet u sjevernom Afganistanu

To je prva takva zabrana interneta otkako su talibani preuzeli Afganistan 2021. Talibani su zabranili djevojkama da pohađaju srednju školu i ženama da rade u mnogim sektorima.

Zabrana se odnosi na pet pokrajina - Kunduz, Badahšan, Baghlan, Takhar i Balkh - na sjeveru zemlje, koje obuhvaćaju naseljena središta regija.

Odnosi se na sve internetske konekcije putem optičkih kablova, rekli su dužnosnici. Internetski pristup na mobitelima bit će dostupan, rekli su.