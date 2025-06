Tajvan uči od Ukrajine i upozorava: 'Ako nas Kina napadne, Europa je sljedeća!'

Tajvanski zastupnik Chen Kuan-ting poručio je za Euronews Next da će bespilotne letjelice biti jednako ključne za nacionalnu sigurnost Tajvana kao što su to bile za Ukrajinu. U jeku rasta napetosti s Kinom, Tajvan ubrzano gradi obrambene kapacitete, usvaja lekcije iz rata u Ukrajini i poziva partnere na zajedničko djelovanje. 'Vjerujem da, ako postoji zemlja koja može zaustaviti Kinu, to bi mogao biti Tajvan – ali samo ako djelujemo s partnerima. Ne možemo to sami', istaknuo je Chen

Taj zastupnik Demokratske progresivne stranke (DPP) prisjetio se da je američko povlačenje iz Afganistana 2020. godine ozbiljno poljuljalo moral u Tajvanu. 'Tada su neki čak počeli prebacivati novac izvan zemlje', rekao je. No invazija Rusije na Ukrajinu u veljači 2022. promijenila je percepciju. 'Prvi put na Tajvanu se razvilo uvjerenje da možemo opstati – zahvaljujući otporu koji je pokazala Ukrajina', dodaje Chen. Tajvan funkcionira kao demokracija sa svojim ustavom i izabranom vladom, ali Kina i dalje tvrdi da je riječ o 'odmetnutoj pokrajini' koju treba reintegrirati i vojnim sredstvima, ako to bude potrebno, piše Euronews. Američki ministar obrane Pete Hegseth nedavno je upozorio da je prijetnja kineske invazije na Tajvan stvarna i potencijalno neposredna. Kina je u travnju ove godine već održala velike vojne vježbe oko otoka, nazivajući ih pripremom za pomorsku blokadu.

MILAN KoVAČ Musk obećava tisuće humanoidnih robota, a nakon 10 godina odlazi mu ključni čovjek Chen ističe da Kina već desetljećima razvija asimetrično ratovanje, uključujući masovnu proizvodnju dronova svih vrsta – bespilotnih letjelica (UAV), podvodnih vozila (UUV) i drugih automatiziranih sustava. 'Vjeruju da konvencionalno oružje nije dovoljno za suprotstavljanje američkoj vojnoj nadmoći. Zbog toga već dugo ulažu u tehnologije koje mi tek sada razvijamo.' Za razliku od kopnenih sukoba, Tajvan ima jednu stratešku prednost – more. To znači da se Kina, u slučaju invazije, mora odlučiti za amfibijski napad. Chen vjeruje da će Tajvan do tada imati dovoljno sustava UAV i UUV da zaustavi takav napad. Ambiciozan plan: 15.000 dronova mjesečno do 2028. Kako bi nadoknadio brojčanu nadmoć kineske tehnologije, Tajvan je odlučio ulagati u domaću proizvodnju. Vlada je postavila cilj: do 2028. proizvoditi 15.000 dronova mjesečno. No cijena je izazov – tajvanski dronovi u prosjeku su 25 posto skuplji od kineskih. 'Zato uvodimo javne kompanije u obrambenu proizvodnju', kaže Chen. 'Umjesto tenkova i velikih aviona, koji ne odgovaraju modernom ratovanju, ulažemo u pametno oružje.' Tajvanska obrambena industrija traži način da zadrži kvalitetu, a istovremeno postane konkurentna na međunarodnom tržištu. Na sajmu COMPUTEX u svibnju, tvrtka Thunder Fortis predstavila je termalne kamere poboljšane AI-jem, a one mogu prepoznati metu u mraku s udaljenosti od 300 metara. 'Naš izazov je kako zadržati nisku cijenu, a ostati neovisni o uvozu', izjavila je menadžerica prodaje Nancy Lin. Tvrtka već surađuje s divovima poput Nvidije i Arma. Kineska vojska vježba desant na Tajvan Izvor: Wikimedia Commons / Autor: Ministarstvo obrane SAD-a

Chen je u travnju osnovao Tajvansko-ukrajinsku parlamentarnu skupinu prijateljstva da bi, kako kaže, 'poslao poruku svijetu – uključujući Kinu – da supersile mogu izgubiti moderni rat'. 'Ukrajina ima iskustvo koje mi nemamo. Moramo učiti kako se donose ratne odluke, kako se upravlja logistikom isporuke oružja', rekao je. Pritom ne potvrđuje koristi li Tajvan ukrajinske dronove, ali tvrdi da su intenzivni njihovi kontakti s ukrajinskim think-tankovima. Tajvan, kaže Chen, ima i moralnu obvezu pomoći Ukrajini: 'To je strateška poruka velikim silama – da ne mogu nekažnjeno napasti miroljubivu zemlju.'







Europa, SAD i geopolitika poluvodiča Unatoč Trumpovim protekcionističkim politikama i nagađanjima o približavanju Europe Kini, Chen tvrdi da su veze s Tajvanom i dalje čvrste. 'Većina naših europskih prijatelja razumije prijetnju, uključujući kinesko dumpanje električnih vozila na europsko tržište.' Iako EU i dalje promatra Tajvan kao dio šireg odnosa s Kinom, politolog Marcin Jerzewski iz Tajvanskog ureda za europske vrijednosti tvrdi da se percepcija polako mijenja. 'Europa polako počinje gledati Tajvan kao samostalnog partnera, a ne samo kroz prizmu politike jedne Kine.' Jerzewski upozorava i na snažne kineske informacijske operacije u Tajvanu, a koje žele posijati nepovjerenje u demokratske procese i pojačati antiameričke sentimente. 'Trumpov povratak dao im je gotov narativ – samo trebaju pojačati ono što već izlazi iz Washingtona.' 'Moramo zaustaviti domino-efekt' U nedavnom govoru, tajvanski predsjednik Lai Ching-te najavio je strategiju pozicioniranja Tajvana kao 'AI otoka', s ambicijom da se osigura čvrsto mjesto u globalnim AI i poluvodičkim lancima vrijednosti. Tajvan je već uključio posebne odredbe o zaštiti tehnološkog znanja i kadrova u svoj zakon o nacionalnoj sigurnosti. Za zakonodavca Chena i analitičara Jerzewskog obrana Tajvana i Ukrajine nije samo regionalno pitanje, već je ključno za globalnu sigurnost. 'Moramo zaustaviti domino-efekt', upozorava Chen. 'Ako padne Ukrajina, može pasti Poljska. Ako padne Tajvan, mogu pasti i drugi susjedi.'

